Авиаудары РФ по Харькову — количество погибших и раненых снова возросло

В Харькове возросло до пяти число погибших в результате российских авиаударов днем 30 августа. Ранения получили по меньшей мере 47 человек.

В Харькове ранены почти 50 человек и погибли 5 человек из-за авиаударов РФ

К сожалению, количество погибших возросло до пяти человек. Поделиться

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По уточненным данным, от российских авиаударов получили ранения 40 человек.

Харьков после атаки РФ

Имеем информацию о 40 раненых гражданских людях. Пятеро погибших. Среди них — девушка 14 лет.

20 травмированных людей в результате обстрела Харькова находятся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии. Есть пострадавшие с ампутациями. Один из раненых скончался в медицинском заведении.

По его словам, на верхних этажах дома, где попадалось, могут находиться люди — по меньшей мере одна женщина.

Продолжается спасательная операция. Есть риск разрушения дома. Все профильные службы работают в усиленном режиме.

В следующем сообщении Синегубов уточнил, что количество раненых составляет уже 47 человек.

Россия била по Харькову 5 Кабами

По данным ОВА, террористические войска РФ ударили по пяти локациям.

В Индустриальном районе оккупанты попали в 12-этажный дом (повреждены 5 автомобилей, три человека погибли), в другом месте погиб ребенок и четыре человека получили ранения; в центральной части города было попадание в землю (возгорание травы); в Слободском были попадания в складское здание (там двое раненых) и частные дома (шесть раненых). Поделиться

Как рассказал начальник Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, по предварительным данным, россияне нанесли удары из населенного пункта Дубово Белгородской области РФ.

Этот населенный пункт располагается в 25 километрах от линии государственной границы. Враг применил Су-34.

По словам начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимира Тимошко, войска РФ выпустили пять УМПБ Д30.