Авиаудары РФ по Харькову — количество погибших и раненых снова возросло

В Харькове возросло до пяти число погибших в результате российских авиаударов днем 30 августа. Ранения получили по меньшей мере 47 человек.
Главные тезисы
- Число погибших и раненых в Харькове от авиаударов РФ увеличилось до пятерых и 47 человек соответственно.
- Среди раненых есть люди в критическом состоянии и с ампутациями, продолжается спасательная операция.
- Российские авиаудары в Харькове наносились из населенного пункта Дубово Белгородской области, в 25 километрах от границы.
- Войска РФ применили Су-34 и выпустили УМПБ Д30 по Харькову.
В Харькове ранены почти 50 человек и погибли 5 человек из-за авиаударов РФ
Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
По уточненным данным, от российских авиаударов получили ранения 40 человек.
Имеем информацию о 40 раненых гражданских людях. Пятеро погибших. Среди них — девушка 14 лет.
20 травмированных людей в результате обстрела Харькова находятся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии. Есть пострадавшие с ампутациями. Один из раненых скончался в медицинском заведении.
По его словам, на верхних этажах дома, где попадалось, могут находиться люди — по меньшей мере одна женщина.
Продолжается спасательная операция. Есть риск разрушения дома. Все профильные службы работают в усиленном режиме.
В следующем сообщении Синегубов уточнил, что количество раненых составляет уже 47 человек.
Россия била по Харькову 5 Кабами
По данным ОВА, террористические войска РФ ударили по пяти локациям.
Как рассказал начальник Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков, по предварительным данным, россияне нанесли удары из населенного пункта Дубово Белгородской области РФ.
Этот населенный пункт располагается в 25 километрах от линии государственной границы. Враг применил Су-34.
По словам начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимира Тимошко, войска РФ выпустили пять УМПБ Д30.
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