Австрія закликає Україну не розраховувати на швидкий вступ у ЄС
Категорія
Політика
Дата публікації

Австрія закликає Україну не розраховувати на швидкий вступ у ЄС

Бауер
Джерело:  Financial Times

Влада Австрії не вірить у можливість повноцінного приєднання України до Європейського союз уже в 2027 році, хоча й цього активно добивається глава держави Володимир Зеленський.

Головні тези:

  • Австрійські посадовці вважають, що заявка України пришвидшується з політичних міркувань.
  • Вони скаржаться, щл це ще не є показником готовності країни до членства.

Вступ України в ЄС — Австрія налаштована скептично

Своєю думкою з цього приводу поділилася міністерка Європи, інтеграції та сім'ї Австрії Клаудія Бауер.

Вона звернула увагу на те, що станом на сьогодні 9 країн, насамперед західні Балкани та Молдова, є кандидатами на членство в ЄС.

За словами Бауер, повномасштабне вторгнення Росії в України дійсно пришвидшило процес, однак також змістило акценти.

Це призвело до того, що деякі країни бояться залишитися позаду, адже заявка України пришвидшується з політичних міркувань.

Як відомо, нещодавно Володимир Зеленський закликав офіційний Брюссель обрати кінцевий термін для вступу України, фактично запропонувавши 2027 рік.

Однак влада Австрії вважає цей дедлайн нереалістичним.

У нас є чіткі правила та умови, за яких країна може стати членом Європейського Союзу, і ці правила застосовуються до всіх, — наголосила Бауер.

За її словами, Україна досі не втілила в життя багато важливих реформ, тому говорити про її вступ в ЄС надто рано.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський розкрив 3 головні теми нових переговорів зі США
Зеленський
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Путіне, виходь!". Опозиціонер Крисевич викликав диктатора на двобій — відео
Крисевич знову кинув виклик Путіну
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Канада виділяє для України ще 2 млрд доларів
прапор Канади

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?