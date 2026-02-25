Австрія закликає Україну не розраховувати на швидкий вступ у ЄС

Влада Австрії не вірить у можливість повноцінного приєднання України до Європейського союз уже в 2027 році, хоча й цього активно добивається глава держави Володимир Зеленський.
Головні тези:
- Австрійські посадовці вважають, що заявка України пришвидшується з політичних міркувань.
- Вони скаржаться, щл це ще не є показником готовності країни до членства.
Вступ України в ЄС — Австрія налаштована скептично
Своєю думкою з цього приводу поділилася міністерка Європи, інтеграції та сім'ї Австрії Клаудія Бауер.
Вона звернула увагу на те, що станом на сьогодні 9 країн, насамперед західні Балкани та Молдова, є кандидатами на членство в ЄС.
За словами Бауер, повномасштабне вторгнення Росії в України дійсно пришвидшило процес, однак також змістило акценти.
Це призвело до того, що деякі країни бояться залишитися позаду, адже заявка України пришвидшується з політичних міркувань.
Як відомо, нещодавно Володимир Зеленський закликав офіційний Брюссель обрати кінцевий термін для вступу України, фактично запропонувавши 2027 рік.
Однак влада Австрії вважає цей дедлайн нереалістичним.
За її словами, Україна досі не втілила в життя багато важливих реформ, тому говорити про її вступ в ЄС надто рано.
