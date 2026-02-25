Австрія закликає Україну не розраховувати на швидкий вступ у ЄС

Влада Австрії не вірить у можливість повноцінного приєднання України до Європейського союз уже в 2027 році, хоча й цього активно добивається глава держави Володимир Зеленський.

Вступ України в ЄС — Австрія налаштована скептично

Своєю думкою з цього приводу поділилася міністерка Європи, інтеграції та сім'ї Австрії Клаудія Бауер.

Вона звернула увагу на те, що станом на сьогодні 9 країн, насамперед західні Балкани та Молдова, є кандидатами на членство в ЄС.

За словами Бауер, повномасштабне вторгнення Росії в України дійсно пришвидшило процес, однак також змістило акценти.

Це призвело до того, що деякі країни бояться залишитися позаду, адже заявка України пришвидшується з політичних міркувань.

Як відомо, нещодавно Володимир Зеленський закликав офіційний Брюссель обрати кінцевий термін для вступу України, фактично запропонувавши 2027 рік.

Однак влада Австрії вважає цей дедлайн нереалістичним.

У нас є чіткі правила та умови, за яких країна може стати членом Європейського Союзу, і ці правила застосовуються до всіх, — наголосила Бауер. Поширити

За її словами, Україна досі не втілила в життя багато важливих реформ, тому говорити про її вступ в ЄС надто рано.