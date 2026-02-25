Австрия призывает Украину не рассчитывать на быстрое вступление в ЕС
Австрия призывает Украину не рассчитывать на быстрое вступление в ЕС

Вступление Украины в ЕС – Австрия настроена скептически
Источник:  Financial Times

Власти Австрии не верят в возможность полноценного присоединения Украины к Европейскому союзу уже в 2027 году, хотя этого активно добивается глава государства Владимир Зеленский.

Главные тезисы

  • Австрийские чиновники считают, что заявка Украины ускоряется по политическим соображениям.
  • Они жалуются, что это еще не является показателем готовности страны к членству.

Вступление Украины в ЕС — Австрия настроена скептически

Своим мнением по этому поводу поделилась министра Европы, интеграции и семьи Австрии Клаудия Бауэр.

Она обратила внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день 9 стран, прежде всего западные Балканы и Молдова, являются кандидатами на членство в ЕС.

По словам Бауэра, полномасштабное вторжение России в Украину действительно ускорило процесс, однако также сместило акценты.

Это привело к тому, что некоторые страны боятся остаться позади, ведь заявка Украины ускоряется по политическим соображениям.

Как известно, недавно Владимир Зеленский призвал официальный Брюссель выбрать срок для вступления Украины, фактически предложив 2027 год.

Однако власти Австрии считают этот дедлайн нереалистичным.

У нас есть четкие правила и условия, при которых страна может стать членом Европейского Союза, и эти правила применяются ко всем, — подчеркнула Бауэр.

По ее словам, Украина до сих пор не воплотила в жизнь много важных реформ, поэтому говорить о ее вступлении в ЕС слишком рано.

