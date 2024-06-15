"Азов" звернувся до США після зняття заборони на постачання зброї підрозділу

Командир бригади Нацгвардії "Азов" підполковник Денис Прокопенко публічно висловив свою вдячність команда американського лідера Джо Байдена за те, що вона скасувала заборону на постачання зброї підрозділу.
Головні тези:
- Бригада обіцяє виправдати довіру і стати смертоносною зброєю у війні проти РФ.
- Підполковник подякував МВС, Нацгвардії та посольству України в США.
- Завдяки поєднанню бойового досвіду “Азову” та сучасного американського озброєння ворогам буде надзвичайно важко вистояти у цій війні.
“Азов” обіцяє виправдати довіру Білого дому
Денис Прокопенко вкотре звертає увагу на те, що ці якості військовослужбовці "Азову" щодня демонструють на полі бою.
Вони також виявилися вирішальними у системній роботі підрозділу НГУ над розблокуванням передачі озброєння і надання підготовки від Сполучених Штатів Америки "Азову".
“Азов” стане смертоносною зброєю у війні проти РФ
Окрім того, Прокопенко висловив вдячність командуванню МВС, Нацгвардії та посольству України в США, а також усім, хто підтримував його підрозділ.
Підполковник обіцяє виправдати покладену на нього та його команду відповідальність, і своєю дисципліною, стійкістю та хоробрістю довести ефективність цього рішення.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-