"Азов" звернувся до США після зняття заборони на постачання зброї підрозділу
Категорія
Україна
Дата публікації

"Азов" звернувся до США після зняття заборони на постачання зброї підрозділу

Денис Прокопенко
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Джерело:  online.ua

Командир бригади Нацгвардії "Азов" підполковник Денис Прокопенко публічно висловив свою вдячність команда американського лідера Джо Байдена за те, що вона скасувала заборону на постачання зброї підрозділу. 

Головні тези:

  • Бригада обіцяє виправдати довіру і стати смертоносною зброєю у війні проти РФ.
  • Підполковник подякував МВС, Нацгвардії та посольству України в США.
  • Завдяки поєднанню бойового досвіду “Азову” та сучасного американського озброєння ворогам буде надзвичайно важко вистояти у цій війні.

“Азов” обіцяє виправдати довіру Білого дому

Я хочу привітати всіх бійців 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" і весь цивілізований світ з перемогою над російською пропагандою. В "Азові" знають, що якою б непростою не здавалась ситуація, рішення є завжди. Питання лише в зусиллях, які ви готові докласти для того, аби її подолати, у злагодженості роботи та професіоналізмі команди.

Денис Прокопенко

Денис Прокопенко

Командир бригади Нацгвардії "Азов"

Денис Прокопенко вкотре звертає увагу на те, що ці якості військовослужбовці "Азову" щодня демонструють на полі бою.

Вони також виявилися вирішальними у системній роботі підрозділу НГУ над розблокуванням передачі озброєння і надання підготовки від Сполучених Штатів Америки "Азову".

Породжена російською пропагандою заборона, яка існувала з 2017 року, подолана. Я вдячний Сполученим Штатам Америки за уважний розгляд цього питання і правильне рішення, яке якісно підсилить наш підрозділ, а з ним і всі Сили оборони і безпеки України, — наголосив підполковник.

“Азов” стане смертоносною зброєю у війні проти РФ

Окрім того, Прокопенко висловив вдячність командуванню МВС, Нацгвардії та посольству України в США, а також усім, хто підтримував його підрозділ.

Ви всі — справжні друзі "Азову", наша надійна опора. "Азов" ніколи не забуде, що ви зробили для нас у складні часи, — заявив він.

Підполковник обіцяє виправдати покладену на нього та його команду відповідальність, і своєю дисципліною, стійкістю та хоробрістю довести ефективність цього рішення.

Колосальний бойовий досвід, який мають солдати, сержанти та офіцери "Азову", поєднавшись з сучасним американським озброєнням, стане смертоносною зброєю для ворогів України.

Денис Прокопенко

Денис Прокопенко

Командир бригади Нацгвардії "Азов"

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