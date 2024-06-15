"Азов" обратился к США после снятия запрета на поставку оружия подразделению

Командир бригады Нацгвардии "Азов" подполковник Денис Прокопенко публично выразил свою благодарность команде американского лидера Джо Байдену за то, что она отменила запрет на поставку оружия его подразделению.

"Азов" обещает оправдать доверие Белого дома

Я хочу поздравить всех бойцов 12 бригады специального назначения "Азов" и весь цивилизованный мир с победой над российской пропагандой. В "Азове" знают, что какой бы непростой ни казалась ситуация, решение есть всегда. Вопрос только в усилиях, которые вы готовы приложить для того, чтобы его преодолеть, в слаженности работы и профессионализме команды. Денис Прокопенко Командир бригады Нацгвардии "Азов"

Денис Прокопенко снова обращает внимание на то, что эти качества военнослужащие "Азова" ежедневно демонстрируют на поле боя.

Они также оказались решающими в системной работе подразделения НГУ над разблокированием передачи вооружения от США.

Порожденный российской пропагандой запрет, существовавший с 2017 года, преодолен. Я благодарен Соединенным Штатам Америки за внимательное рассмотрение этого вопроса и правильное решение, качественно усилившее наше подразделение, а с ним и все Силы обороны и безопасности Украины, — подчеркнул подполковник. Поделиться

"Азов" станет смертоносным оружием в войне против РФ

Кроме того, Прокопенко выразил благодарность командованию МВД, Нацгвардии и посольству Украины в США, а также всем, кто поддерживал его подразделение.

Вы все — настоящие друзья "Азова", наша надежная опора. "Азов" никогда не забудет, что вы сделали для нас в сложные времена, — заявил он. Поделиться

Подполковник обещает оправдать возложенную на него и его команду ответственность и своей дисциплиной, стойкостью и храбростью доказать эффективность этого решения.