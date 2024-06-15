"Азов" обратился к США после снятия запрета на поставку оружия подразделению

Командир бригады Нацгвардии "Азов" подполковник Денис Прокопенко публично выразил свою благодарность команде американского лидера Джо Байдену за то, что она отменила запрет на поставку оружия его подразделению.
Главные тезисы
- Бригада обещает оправдать доверие и стать смертоносным оружием в войне против РФ
- Подполковник поблагодарил за поддержку МВД, Нацгвардию и посольство Украины в США
- Благодаря сочетанию боевого опыта "Азова" и современного американского вооружения врагам будет очень тяжело выстоять в этой войне.
"Азов" обещает оправдать доверие Белого дома
Денис Прокопенко снова обращает внимание на то, что эти качества военнослужащие "Азова" ежедневно демонстрируют на поле боя.
Они также оказались решающими в системной работе подразделения НГУ над разблокированием передачи вооружения от США.
"Азов" станет смертоносным оружием в войне против РФ
Кроме того, Прокопенко выразил благодарность командованию МВД, Нацгвардии и посольству Украины в США, а также всем, кто поддерживал его подразделение.
Подполковник обещает оправдать возложенную на него и его команду ответственность и своей дисциплиной, стойкостью и храбростью доказать эффективность этого решения.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-