Азовець "Буйвол" оголосив збір на РЕБи у свій день народження. Як долучитись до місії "Сталева хмара"
Категорія
Україна
Дата публікації

Азовець "Буйвол" оголосив збір на РЕБи у свій день народження. Як долучитись до місії "Сталева хмара"

Буйвол
Джерело:  online.ua

7 серпня святкує свій день народження старший сержант 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії України “Азов” із позивним “Буйвол”. Команда Online.UA доєднується до вітань, а також закликає підтримати масштабний збір на РЕБи, який проводить український воїн.

Головні тези:

  • Місія "Сталева хмара" передбачає збір коштів для посилення захисту бригади НГУ “Азов”.
  • Долучіться до збору на РЕБи та допоможіть забезпечити Азовців важливим обладнанням для ведення війни.
  • “Буйвол” пояснив, чому в Росії майже не залишилося шансів на перемогу у війні проти України.

Як підтримати масштабний збір для “Азова”

Як зазначає “Буйвол”, йдеться про місію “Сталева хмара” над “Азовом”. Загальна ціль збору — 100 млн грн.

Кожний має можливість долучитися за посиланням.

Я — Азовець, і я відкриваю збір на РЕБи. РЕБ — це збережені життя. А ще — це захищені автомобілі, бронетехніка, позиції, командні пункти та склади боєприпасів. Ти можеш стати моїм тилом!

“Буйвол”

“Буйвол”

Старший сержант бригади НГУ “Азов”

За ці кошти бригада НГУ “Азов” зможе придбати 100 одиниць HYDRA, а також один “Спектр” (назва змінена через NDA — ред.)

“Буйвол” пояснив, яким може бути фінал війни РФ проти України

Старший сержант бригади НГУ “Азов” із позивним “Буйвол” в інтерв'ю Online.UA зазначив, що перемога Росії у війні проти України є малоймовірною.

За словами захисника, він не знає, що повинна зробити країна-агресорка, щоб завдати Україні поразки.

Єдиний варіант, який може змінити хід війни й врятувати армію РФ від розгрому, — ядерна зброя.

У нас вже зовсім інша підготовка армії. Коли ми зустрічали повномасштабне вторгнення — ми були підготовлені по-одному, а зараз уже підготовлені по-іншому. Так, рашка (Росія — ред.) може захопити ще певну кількість територій, але повністю виграти вже точно не зможе, не застосувавши якесь балістичне, ядерне озброєння, — наголосив “Буйвол”.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
“Редіс” — бог війни. “Буйвол” поділився цікавими фактами про командира “Азова”
Денис “Редіса” Прокопенко
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Мав робити селфі 24/7. “Буйвол” про піхотний кайф і гумор в “Азові”
Анатолій "Буйвол" в "Азові"
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Живу холостяцьке життя. Чи вільне серце неймовірного бійця “Буйвола” з “Азова”
Буйвол

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?