7 серпня святкує свій день народження старший сержант 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії України “Азов” із позивним “Буйвол”. Команда Online.UA доєднується до вітань, а також закликає підтримати масштабний збір на РЕБи, який проводить український воїн.
Головні тези:
- Місія "Сталева хмара" передбачає збір коштів для посилення захисту бригади НГУ “Азов”.
- Долучіться до збору на РЕБи та допоможіть забезпечити Азовців важливим обладнанням для ведення війни.
- “Буйвол” пояснив, чому в Росії майже не залишилося шансів на перемогу у війні проти України.
Як підтримати масштабний збір для “Азова”
Як зазначає “Буйвол”, йдеться про місію “Сталева хмара” над “Азовом”. Загальна ціль збору — 100 млн грн.
Кожний має можливість долучитися за посиланням.
За ці кошти бригада НГУ “Азов” зможе придбати 100 одиниць HYDRA, а також один “Спектр” (назва змінена через NDA — ред.)
“Буйвол” пояснив, яким може бути фінал війни РФ проти України
Старший сержант бригади НГУ “Азов” із позивним “Буйвол” в інтерв'ю Online.UA зазначив, що перемога Росії у війні проти України є малоймовірною.
За словами захисника, він не знає, що повинна зробити країна-агресорка, щоб завдати Україні поразки.
Єдиний варіант, який може змінити хід війни й врятувати армію РФ від розгрому, — ядерна зброя.
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