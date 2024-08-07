Азовець "Буйвол" оголосив збір на РЕБи у свій день народження. Як долучитись до місії "Сталева хмара"

У нас вже зовсім інша підготовка армії. Коли ми зустрічали повномасштабне вторгнення — ми були підготовлені по-одному, а зараз уже підготовлені по-іншому. Так, рашка (Росія — ред.) може захопити ще певну кількість територій, але повністю виграти вже точно не зможе, не застосувавши якесь балістичне, ядерне озброєння, — наголосив “Буйвол”.