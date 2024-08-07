Азовец "Буйвол" объявил сбор на РЭБы в свой день рождения. Как присоединиться к миссии "Сталева хмара"

7 августа отмечает свой день рождения старший сержант 12-й бригады специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" с позывным "Буйвол". Команда Online.UA присоединяется к поздравлениям, а также призывает поддержать масштабный сбор на РЭБы, который проводит украинский воин.
Главные тезисы
- Цель миссии "Сталева хмара" — сбор средств для усиления защиты бригады НГУ "Азов".
- Присоединитесь к сбору на РЭБ и помогите обеспечить Азовцев важным оборудованием для ведения войны.
- "Буйвол" объяснил, почему у России почти не осталось шансов на победу в войне против Украины.
Как поддержать масштабный сбор для "Азова"
Как отмечает "Буйвол", речь идет о миссии "Сталева хмара" над "Азовом". Цель сбора — 100 млн грн.
Каждый имеет возможность присоединиться к нему по ссылке.
За эти средства бригада НГУ "Азов" сможет приобрести 100 единиц HYDRA, а также один "Спектр" (название изменено из-за NDA — ред.)
"Буйвол" объяснил, каким может быть финал войны РФ против Украины
Старший сержант бригады НГУ "Азов" с позывным "Буйвол" в интервью Online.UA отметил, что победа России в войне против Украины маловероятна.
По словам защитника, он не знает, что должна сделать страна-агрессорка, чтобы нанести Украине поражение.
Единственный вариант, который может изменить ход войны и спасти армию РФ от разгрома — ядерное оружие.
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