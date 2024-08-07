Азовец "Буйвол" объявил сбор на РЭБы в свой день рождения. Как присоединиться к миссии "Сталева хмара"
Категория
Украина
Дата публикации

Азовец "Буйвол" объявил сбор на РЭБы в свой день рождения. Как присоединиться к миссии "Сталева хмара"

Буйвол
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Источник:  online.ua

7 августа отмечает свой день рождения старший сержант 12-й бригады специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" с позывным "Буйвол". Команда Online.UA присоединяется к поздравлениям, а также призывает поддержать масштабный сбор на РЭБы, который проводит украинский воин.

Главные тезисы

  • Цель миссии "Сталева хмара" — сбор средств для усиления защиты бригады НГУ "Азов".
  • Присоединитесь к сбору на РЭБ и помогите обеспечить Азовцев важным оборудованием для ведения войны.
  • "Буйвол" объяснил, почему у России почти не осталось шансов на победу в войне против Украины.

Как поддержать масштабный сбор для "Азова"

Как отмечает "Буйвол", речь идет о миссии "Сталева хмара" над "Азовом". Цель сбора — 100 млн грн.

Каждый имеет возможность присоединиться к нему по ссылке.

Я — Азовец, и я открываю сбор на РЭБы. РЭБ — это сохраненные жизни. А еще — это защищенные автомобили, бронетехника, позиции, командные пункты и склады боеприпасов. Ты можешь стать моим тылом!

"Буйвол"

"Буйвол"

Старший сержант бригады НГУ "Азов"

За эти средства бригада НГУ "Азов" сможет приобрести 100 единиц HYDRA, а также один "Спектр" (название изменено из-за NDA — ред.)

"Буйвол" объяснил, каким может быть финал войны РФ против Украины

Старший сержант бригады НГУ "Азов" с позывным "Буйвол" в интервью Online.UA отметил, что победа России в войне против Украины маловероятна.

По словам защитника, он не знает, что должна сделать страна-агрессорка, чтобы нанести Украине поражение.

Единственный вариант, который может изменить ход войны и спасти армию РФ от разгрома — ядерное оружие.

У нас же уже совершенно по-другому армия подготовлена. Когда мы встречали полномасштабное вторжение, мы были подготовлены по одному, то сейчас мы уже тоже подготовлены по-другому. Да, рашка (Россия — ред.) может захватить, возможно, еще определенное количество земель, но полностью выиграть она нас уже точно не сможет, не применив какое-то баллистическое, ядерное оружие и так далее., — отметил “Буйвол”.

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