Азовец "Буйвол" объявил сбор на РЭБы в свой день рождения. Как присоединиться к миссии "Сталева хмара"

У нас же уже совершенно по-другому армия подготовлена. Когда мы встречали полномасштабное вторжение, мы были подготовлены по одному, то сейчас мы уже тоже подготовлены по-другому. Да, рашка (Россия — ред.) может захватить, возможно, еще определенное количество земель, но полностью выиграть она нас уже точно не сможет, не применив какое-то баллистическое, ядерное оружие и так далее., — отметил “Буйвол”.