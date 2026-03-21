Багатотисячний протест проти політики уряду Бабіша проходить у Празі — відео
У столиці Чеської республіки 21 березня відбувається багатотисячний мітинг протесту проти правління уряду Андрея Бабіша.

Головні тези:

  • Чехи протестують проти політики уряду Бабіша через загрозу демократії та олігархізацію суспільства.
  • Опозиція критикує плани уряду щодо фінансування ЗМІ та оборони, вважаючи їх недоцільними.

Акцію під назвою "Ми не дозволимо вкрасти наше майбутнє" організовано в районі Летна асоціацією "Мільйон миттєвостей за демократію".

За словами голови асоціації Мікулаша Мінара, акція має привернути увагу до небезпеки підриву демократії та олігархізації суспільства внаслідок політики уряду Андрея Бабіша.

Опозиція критикує плани уряду щодо зміни фінансування державних ЗМІ, скорочення видатків на оборону та применшення російської загрози.

Зарозумілість влади зростає, держава перетворюється на дойну корову, а екстремістськи налаштовані політики беруть нашу країну в заручники. Це відбувається швидше, ніж ви думаєте. Якщо ми не хочемо опинитися в становищі Словаччини та Угорщини, ми маємо протистояти цьому, поки є час.

Одним з приводів для акції протесту став пропонований урядом Бабіша закон про "іноагентів", що передбачає широку сферу застосування та великі штрафи. Критики вважають, що цей закон спрямований проти правозахисних ГО та фактично дублює відповідну російську законодавчу норму.

За оцінками організаторів, кількість учасників акції — до 400 000 осіб, повідомили місцеві медіа.

Уряд на чолі з Андреєм Бабішем працює у Чехії з кінця осені 2025 року.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Парламентські вибори у Чехії — перемогла партія мільярдера і "трампіста" Бабіша
вибори
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Новий прем'єр Чехії Бабіш зробив неоднозначну заяву щодо допомоги Україні
Бабіш
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Чехія забезпечила закупівлю 880 тис боєприпасів для України у 2026 році
снаряд

