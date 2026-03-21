Багатотисячний протест проти політики уряду Бабіша проходить у Празі — відео

Чехи протестують проти політики уряду Бабіша

Акцію під назвою "Ми не дозволимо вкрасти наше майбутнє" організовано в районі Летна асоціацією "Мільйон миттєвостей за демократію".

За словами голови асоціації Мікулаша Мінара, акція має привернути увагу до небезпеки підриву демократії та олігархізації суспільства внаслідок політики уряду Андрея Бабіша.

Опозиція критикує плани уряду щодо зміни фінансування державних ЗМІ, скорочення видатків на оборону та применшення російської загрози.

Протест у Празі

Зарозумілість влади зростає, держава перетворюється на дойну корову, а екстремістськи налаштовані політики беруть нашу країну в заручники. Це відбувається швидше, ніж ви думаєте. Якщо ми не хочемо опинитися в становищі Словаччини та Угорщини, ми маємо протистояти цьому, поки є час.

Одним з приводів для акції протесту став пропонований урядом Бабіша закон про "іноагентів", що передбачає широку сферу застосування та великі штрафи. Критики вважають, що цей закон спрямований проти правозахисних ГО та фактично дублює відповідну російську законодавчу норму.

За оцінками організаторів, кількість учасників акції — до 400 000 осіб, повідомили місцеві медіа.

Уряд на чолі з Андреєм Бабішем працює у Чехії з кінця осені 2025 року.