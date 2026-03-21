Многотысячный протест против политики правительства Бабиша проходит в Праге — видео

В столице Чешской республики 21 марта проходит многотысячный митинг протеста против правления правительства Андрея Бабиша.

Чехи протестуют против политики правительства Бабиша

Акция под названием "Мы не позволим украсть наше будущее" организована в районе Летна ассоциацией "Миллион мгновений за демократию".

По словам главы ассоциации Микулаша Минара, акция должна привлечь внимание к опасности подрыва демократии и олигархизации общества в результате политики правительства Андрея Бабиша. Поделиться

Оппозиция критикует планы правительства по изменению финансирования государственных СМИ, сокращению расходов на оборону и уменьшению российской угрозы.

Протест в Праге

Высокомерие власти растет, государство превращается в дойную корову, а экстремистски настроенные политики берут нашу страну в заложники. Это происходит быстрее, чем вы думаете. Если мы не хотим оказаться в положении Словакии и Венгрии, мы должны противостоять этому, пока есть время.

Одним из поводов для акции протеста стал предложенный правительством Бабиша закон об "иноагентах", предусматривающий широкую область применения и большие штрафы. Критики считают, что этот закон направлен против правозащитных ОО и фактически дублирует соответствующую российскую законодательную норму.

По оценкам организаторов, количество участников акции — до 400 000 человек, сообщили местные медиа.

Правительство во главе с Андреем Бабишем работает в Чехии с конца осени 2025 года.