Баггі та електровелосипеди на фронті. Як кмітливість рятує життя бійців ЗСУ

Як вдалося дізнатися виданню The Wall Street Journal, українські воїни почали активно використовувати пляжні баггі, квадроцикли та електровелосипеди на полі бою. За словами захисників, ці машини тихіші, їх важче помітити й почути.

ЗСУ знаходять нові інструменти для ефективного ведення війни

Ні для кого не секрет, що у російських окупантів є дуже багато розвідувальних і ударних безпілотників — вони можуть помітити будь-який рух поблизу лінії фронту за лічені хвилини.

Щоб врятуватися від небезпеки бійці ЗСУ почали використовувати невеликі, тихі і маневрені транспортні засоби для доставлення вантажів, евакуації поранених, а іноді навіть для відправки військ у бій.

Журналісти звертають увагу на те, що ці невеликі транспортні засоби не можуть повністю замінити традиційні військові машини.

Їм бракує вогневої потужності та простору для перевезення великої кількості людей чи вантажів, а відсутність броні робить кожного, хто перебуває на борту, вразливим, — йдеться в повідомленні. Поширити

Хоча є багато мінусів, плюсів також вистачає, тому українські воїни не збираються наразі відмовлятися від такого зручного транспорту.

Як використовують баггі, квадроцикли та електровелосипеди на фронті

Своєю історією з журналістами поділився український боєць Віталій Шаблій.

Як стверджує воїн, він завантажив 350 кг боєприпасів і води на баггі, який зазвичай використовують на фермі.

Після цього захисник вимкнув фари і попрямував до прифронтового окопу за 15 миль звідси.

За словами Віталія, баггі, довжиною близько 10 футів (3 метри, — ред.) і висотою 5 футів (1 метр — ред.), був зварений у Києві і використовує двигун Volkswagen.

Електричні велосипеди на полі бою також стали корисними, адже мають свою перевагу: вони виділяють менше тепла для радарів і тепловізорів.

Український виробник електровелосипедів Eleek заявляє, що поставив військовим понад 100 велосипедів. Модель Atom, яка коштує близько 4850 доларів США, може рухатися зі швидкістю понад 40 миль на годину і має запас ходу 62 милі, — пише видання. Поширити

Окрім того, бійці ЗСУ активно використовують цілий ряд різних квадроциклів, зокрема моделі американського виробника Polaris, японської Yamaha і різних китайських брендів. Деякі з них можуть розвивати швидкість понад 70 миль на годину.