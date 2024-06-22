Багги и электровелосипеды на фронте. Как хитрость спасает жизнь бойцов ВСУ

Как удалось узнать The Wall Street Journal, украинские воины начали активно использовать пляжные багги, квадроциклы и электровелосипеды на поле боя. По словам защитников, эти машины тише, их труднее заметить и услышать.

ВСУ находят новые инструменты для эффективного ведения войны

Ни для кого не секрет, что у российских оккупантов есть очень много разведывательных и ударных беспилотников — они могут заметить любое движение вблизи линии фронта в считанные минуты.

Чтобы спастись от опасности, бойцы ВСУ начали использовать небольшие, тихие и маневренные транспортные средства для доставки грузов, эвакуации раненых, а иногда даже для отправки войск в бой.

Журналисты обращают внимание на то, что эти небольшие транспортные средства не могут полностью заменить традиционные военные машины.

Им не хватает огневой мощи и пространства для перевозки большого количества людей или грузов, а отсутствие брони делает каждого находящегося на борту уязвимым, — сказано в сообщении. Поделиться

Хотя есть много минусов, плюсов тоже хватает, поэтому украинские воины не собираются отказываться от такого удобного транспорта.

Как используют багги, квадроциклы и электровелосипеды на фронте

Своей историей с журналистами поделился украинский боец Виталий Шаблий.

Как утверждает воин, он загрузил 350 кг боеприпасов и воды на багги, который обычно используют на ферме.

После этого защитник выключил фары и направился к прифронтовому окопу в 15 милях отсюда.

По словам Виталия, багги, длиной около 10 футов (3 метра, — ред.) и высотой 5 футов (1 метр — ред.), был сварен в Киеве и использует двигатель Volkswagen.

Электрические велосипеды на поле боя также стали полезны, ведь имеют свое преимущество: они выделяют меньше тепла для радаров и тепловизоров.

Украинский производитель электровелосипедов Eleek заявляет, что поставил военным более 100 велосипедов. Модель Atom, которая стоит около 4850 долларов США, может двигаться со скоростью более 40 миль в час и имеет запас хода 62 мили, — пишет издание. Поделиться

Кроме того, бойцы ВСУ активно используют ряд различных квадроциклов, в частности модели американского производителя Polaris, японской Yamaha и различных китайских брендов. Некоторые из них могут развивать скорость более 70 миль в час.