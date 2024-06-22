Багги и электровелосипеды на фронте. Как хитрость спасает жизнь бойцов ВСУ

Как удалось узнать The Wall Street Journal, украинские воины начали активно использовать пляжные багги, квадроциклы и электровелосипеды на поле боя. По словам защитников, эти машины тише, их труднее заметить и услышать.
Главные тезисы
- Новая техника помогает доставлять грузы, эвакуировать раненых и выполнять другие важные задачи на передовой.
- Хотя багги, квадроциклы и электровелосипеды обладают ограниченными возможностями по сравнению с традиционными военными машинами, они обеспечивают необходимую мобильность и скорость.
- Украинские бойцы предпочитают использовать небольшие, тихие и маневренные транспортные средства для оптимизации военных операций на фронте.
ВСУ находят новые инструменты для эффективного ведения войны
Ни для кого не секрет, что у российских оккупантов есть очень много разведывательных и ударных беспилотников — они могут заметить любое движение вблизи линии фронта в считанные минуты.
Чтобы спастись от опасности, бойцы ВСУ начали использовать небольшие, тихие и маневренные транспортные средства для доставки грузов, эвакуации раненых, а иногда даже для отправки войск в бой.
Журналисты обращают внимание на то, что эти небольшие транспортные средства не могут полностью заменить традиционные военные машины.
Хотя есть много минусов, плюсов тоже хватает, поэтому украинские воины не собираются отказываться от такого удобного транспорта.
Как используют багги, квадроциклы и электровелосипеды на фронте
Своей историей с журналистами поделился украинский боец Виталий Шаблий.
Как утверждает воин, он загрузил 350 кг боеприпасов и воды на багги, который обычно используют на ферме.
После этого защитник выключил фары и направился к прифронтовому окопу в 15 милях отсюда.
По словам Виталия, багги, длиной около 10 футов (3 метра, — ред.) и высотой 5 футов (1 метр — ред.), был сварен в Киеве и использует двигатель Volkswagen.
Электрические велосипеды на поле боя также стали полезны, ведь имеют свое преимущество: они выделяют меньше тепла для радаров и тепловизоров.
Кроме того, бойцы ВСУ активно используют ряд различных квадроциклов, в частности модели американского производителя Polaris, японской Yamaha и различных китайских брендов. Некоторые из них могут развивать скорость более 70 миль в час.
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