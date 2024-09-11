Байден і Стармер обговорять далекобійні можливості для України — відомі терміни
Категорія
Україна
Дата публікації

Байден і Стармер обговорять далекобійні можливості для України — відомі терміни

Байден
Джерело:  УНІАН

Президент США Джо Байден обговорить з британським прем’єром Кіром Стармером можливості застосування Україною далекобійних ракет ATACMS і Storm Shadow вже на цьому тижні. Про це заявив американський держсекретар Ентоні Блінкін під час спільної конференції з головою МЗС України Андрієм Себігою та держсекретарем у закордонних справах Великої Британії Девідом Леммі.

Головні тези:

  • Байден і Стармер обговорять можливості застосування далекобійних ракет ATACMS і Storm Shadow для України.
  • Блінкен заявив, що передасть президенту США подробиці розмови з Зеленським та його командою.
  • Зустріч Байдена та Стармера відбудеться 13 вересня.
  • Україна активно просить дозволити використовувати західну далекобійну зброю для ударів по військових цілях у тилу Росії.

США і Британія обговорять можливості далекобійності для України

Блінкен розповів, що мав хорошу бесіду з президентом України Володимиром Зеленським та його командою. Вони обговорили потреби ЗСУ на полі бою.

Між іншим, ми обговорили ведення далекобійного вогню, але й також низку інших речей. 

Ентоні Блінкен

Ентоні Блінкен

Державний секретар США

Подробиці цієї розмови будуть донесені до Байдена та Стармера. Вони повинні протягом тижня поговорити стосовно розширення можливостей далекобійності ЗСУ.

Байден та Стармер проведуть особисту зустріч 13 вересня 2024 року.

Україна просить дозволити бити далекобійною зброєю по території РФ

Володимир Зеленський неодноразово звертався до західних партнерів з цим проханням. Він просить їх дозволити використовувати західну далекобійну зброю для ударів по військових цілях в тилу Росії.

Західні партнери довго відтягували прийняття цього рішення. Вони бояться ескалації.

Нещодавно Байден заявив, що його адміністрація вже пропрацьовує питання стосовно зняття обмежень на удари по території РФ.

Агентство Reuters з посиланням на власні джерела повідомляло, що Вашингтон неохоче передає Україні далекобійну зброю і насправді не хоче давати дозвіл на удари у тилу Росії. 

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