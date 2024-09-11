Байден и Стармер обсудят дальнобойные возможности для Украины — известны сроки

Президент США Джо Байден обсудит с британским премьером Киром Стармером возможности применения Украиной дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow уже на этой неделе. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкин во время совместной конференции с главой МИД Украины Андреем Себигой и госсекретарем по иностранным делам Великобритании Дэвидом Лемми.

США и Британия обсудят возможности дальнобойности для Украины

Блинкен рассказал, что у него была хорошая беседа с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой. Они обсудили потребности ВСУ на поле боя.

Между прочим, мы обсудили ведение дальнобойного огня, но и ряд других вещей. Энтони Блинкен Государственный секретарь США

Подробности этого разговора будут донесены до Байдена и Стармера. Они должны в течение недели поговорить о расширении возможностей дальнобойности ВСУ.

Байден и Стармер проведут личную встречу 13 сентября 2024 года.

Украина просит разрешения бить дальнобойным оружием по территории РФ

Владимир Зеленский неоднократно обращался к западным партнерам с этой просьбой. Он просит их разрешить использовать западное дальнобойное оружие для ударов по военным целям в тылу России.

Западные партнеры долго оттягивали принятие этого решения. Они боятся эскалации.

Недавно Байден заявил, что его администрация уже прорабатывает вопросы, касающиеся снятия ограничений на удары по территории РФ.