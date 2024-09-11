Байден и Стармер обсудят дальнобойные возможности для Украины — известны сроки

Президент США Джо Байден обсудит с британским премьером Киром Стармером возможности применения Украиной дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow уже на этой неделе. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкин во время совместной конференции с главой МИД Украины Андреем Себигой и госсекретарем по иностранным делам Великобритании Дэвидом Лемми.
Главные тезисы
- Байден и Стармер обсудят возможности применения дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow для Украины.
- Блинкен заявил, что передаст президенту США подробности разговора с Зеленским и его командой.
- Встреча Байдена и Стармера состоится 13 сентября.
- Украина активно просит разрешить использовать западное дальнобойное оружие для ударов по военным целям в тылу России.
США и Британия обсудят возможности дальнобойности для Украины
Блинкен рассказал, что у него была хорошая беседа с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой. Они обсудили потребности ВСУ на поле боя.
Подробности этого разговора будут донесены до Байдена и Стармера. Они должны в течение недели поговорить о расширении возможностей дальнобойности ВСУ.
Байден и Стармер проведут личную встречу 13 сентября 2024 года.
Украина просит разрешения бить дальнобойным оружием по территории РФ
Владимир Зеленский неоднократно обращался к западным партнерам с этой просьбой. Он просит их разрешить использовать западное дальнобойное оружие для ударов по военным целям в тылу России.
Западные партнеры долго оттягивали принятие этого решения. Они боятся эскалации.
Недавно Байден заявил, что его администрация уже прорабатывает вопросы, касающиеся снятия ограничений на удары по территории РФ.
Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщало, что Вашингтон неохотно передает Украине дальнобойное оружие и на самом деле не хочет давать разрешение на удары по тылу России.
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