Байден і Трамп зустрінуться в Білому домі — відома дата

Байден і Трамп зустрінуться в Білому домі

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

На запрошення президента Байдена, президент Байден і обраний президент Трамп зустрінуться в Овальному кабінеті в середу, об 11:00. Додаткові подробиці будуть опубліковані пізніше.

Джо Байден

Байден звернувся до американців

Лідер США повідомив, що привітав обраного президента Трампа з перемогою. Байден додав, що його адміністрація зробить усе, аби мирно передати владу.

Понад 200 років Америка втілювала великий експеримент із самоврядування. Люди голосують і вибирають лідерів і роблять це спокійно. Щодо демократії — воля людей завжди є головною. Поширити

Джо Байден розповів і про свою вчорашню розмову з віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Він подякував їй за передвиборчу кампанію та загалом за працю: