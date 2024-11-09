Байден і Трамп зустрінуться в Білому домі — відома дата

13 листопада президент США Джо Байден проведе зустріч із новообраним главою держави Дональдом Трампом. Вона буде присвячена майбутній передачі влади.
Головні тези:
- 13 листопада в Білому домі відбудеться зустріч між президентом США Джо Байденом та новообраним главою держави Дональдом Трампом.
- Зустріч буде присвячена обговоренню майбутньої передачі влади в Сполучених Штатах.
- Президент Байден висловив підтримку мирної передачі влади та підкреслив важливість демократії та волі людей у процесі виборів.
Байден і Трамп зустрінуться в Білому домі
Про це повідомляється на сайті Білого дому.
На запрошення президента Байдена, президент Байден і обраний президент Трамп зустрінуться в Овальному кабінеті в середу, об 11:00. Додаткові подробиці будуть опубліковані пізніше.
Байден звернувся до американців
Лідер США повідомив, що привітав обраного президента Трампа з перемогою. Байден додав, що його адміністрація зробить усе, аби мирно передати владу.
Джо Байден розповів і про свою вчорашню розмову з віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Він подякував їй за передвиборчу кампанію та загалом за працю:
Вона була партнеркою і державною службовицею. Вона провела кампанію, що надихнула, і всі змогли побачити те, за що я так рано став цінувати її характер. Вона має міцний стрижень. У неї сильний характер, це правда. Вона віддала все своє серце і всі свої зусилля, і вона і вся її команда повинні пишатися кампанією, яку вони провели.
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