Байден і Трамп зустрінуться в Білому домі — відома дата
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Байден і Трамп зустрінуться в Білому домі — відома дата

The White House
Байден і Трамп

13 листопада президент США Джо Байден проведе зустріч із новообраним главою держави Дональдом Трампом. Вона буде присвячена майбутній передачі влади.

Головні тези:

  • 13 листопада в Білому домі відбудеться зустріч між президентом США Джо Байденом та новообраним главою держави Дональдом Трампом.
  • Зустріч буде присвячена обговоренню майбутньої передачі влади в Сполучених Штатах.
  • Президент Байден висловив підтримку мирної передачі влади та підкреслив важливість демократії та волі людей у процесі виборів.

Байден і Трамп зустрінуться в Білому домі

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

На запрошення президента Байдена, президент Байден і обраний президент Трамп зустрінуться в Овальному кабінеті в середу, об 11:00. Додаткові подробиці будуть опубліковані пізніше.

Джо Байден

Байден звернувся до американців

Лідер США повідомив, що привітав обраного президента Трампа з перемогою. Байден додав, що його адміністрація зробить усе, аби мирно передати владу.

Понад 200 років Америка втілювала великий експеримент із самоврядування. Люди голосують і вибирають лідерів і роблять це спокійно. Щодо демократії — воля людей завжди є головною.

Джо Байден розповів і про свою вчорашню розмову з віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Він подякував їй за передвиборчу кампанію та загалом за працю:

Вона була партнеркою і державною службовицею. Вона провела кампанію, що надихнула, і всі змогли побачити те, за що я так рано став цінувати її характер. Вона має міцний стрижень. У неї сильний характер, це правда. Вона віддала все своє серце і всі свої зусилля, і вона і вся її команда повинні пишатися кампанією, яку вони провели.

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