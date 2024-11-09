Байден и Трамп встретятся в Белом доме — известна дата

Байден и Трамп встретятся в Белом доме

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

По приглашению президента Байдена, президент Байден и избранный президент Трамп встретятся в Овальном кабинете в среду, в 11:00. Дополнительные подробности будут опубликованы позже.

Джо Байден

Байден обратился к американцам

Лидер США сообщил, что поздравил избранного президента Трампа с победой. Байден добавил, что его администрация сделает все, чтобы мирно передать власть.

Более 200 лет Америка воплощала большой эксперимент по самоуправлению. Люди голосуют и выбирают лидеров и делают это спокойно. Что касается демократии — воля людей всегда главная. Поделиться

Джо Байден рассказал и о своем вчерашнем разговоре с вице-президентом Камалой Гаррис. Он поблагодарил ее за предвыборную кампанию и в целом за работу: