Байден и Трамп встретятся в Белом доме — известна дата

13 ноября президент США Джо Байден проведет встречу с вновь избранным главой государства Дональдом Трампом. Она будет посвящена предстоящей передаче власти.
Главные тезисы
- 13 ноября в Белом доме состоится встреча между президентом Байденом и новоизбранным главой государства Трампом для обсуждения передачи власти.
- Президент Байден подчеркнул важность демократии и мирной передачи власти, выражая поддержку этому процессу.
- Для Америки передача власти является важным экспериментом по самоуправлению, где голос людей и демократические принципы имеют первостепенное значение.
Байден и Трамп встретятся в Белом доме
Об этом сообщается на сайте Белого дома.
По приглашению президента Байдена, президент Байден и избранный президент Трамп встретятся в Овальном кабинете в среду, в 11:00. Дополнительные подробности будут опубликованы позже.
Байден обратился к американцам
Лидер США сообщил, что поздравил избранного президента Трампа с победой. Байден добавил, что его администрация сделает все, чтобы мирно передать власть.
Джо Байден рассказал и о своем вчерашнем разговоре с вице-президентом Камалой Гаррис. Он поблагодарил ее за предвыборную кампанию и в целом за работу:
Она была партнершей и государственной служащей. Она провела вдохновившую кампанию и все смогли увидеть то, за что я так рано стал ценить ее характер. Она имеет крепкий стержень. У нее сильный характер, это правда. Она отдала все свое сердце и все свои усилия, и она и вся ее команда должны гордиться кампанией, которую они провели.
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