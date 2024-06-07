Байден оголосив про новий військовий пакет для України на 225 млн дол

Джо Байден під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Франції оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні. Йдеться про озброєння на суму 225 млн дол.

Що відомо про нову допомогу США для України

Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на 225 млн доларів, за що Зеленський йому подякував. Про це повідомила репортер телеканалу CNN Наталія Бертран.

Також ЗМІ передають, що Байден вибачився за багатомісячну затримку в ухваленні зброї для України.

Зазначимо, що поки офіційно зміст пакета офіційно не було розголошено, але за інформацією ЗМІ, він може містити:

боєприпаси для реактивних артилерійських систем HIMARS;

мінометні системи й артилерійські снаряди;

ракети для систем протиповітряної оборони HAWK;

зенітні ракети Stinger;

протитанкові системи Javelin і AT-4;

155-мм гаубиці;

бронетехніку;

патрульні катери;

вибухівку та додаткові запчастини.

До слова, перед цим видання Associated Press писало, що озброєння із нового пакета українська армія зможе зокрема застосувати для завдання ударів по "загрозам всередині Росії, аби захистити місто Харків.

Також для того, щоб зброя швидко потрапила на поле бою в Україні, її передадуть із наявних запасів США.

Яку допомогу має ще отримати Україна

6 червня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна передасть Україні винищувачі Mirage 2000. Крім того, Франція проведе підготовку українських пілотів, які літатитмуть на цих винищувачах.