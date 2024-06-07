Байден объявил о новом военном пакете для Украины на 225 млн долл

Джо Байден в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во Франции объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине. Речь идет о вооружении на сумму 225 млн дол.

Что известно о новой помощи США для Украины

Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на 225 млн долларов, за что Зеленский его поблагодарил. Об этом сообщила репортер телеканала CNN Наталья Бертран.

Также СМИ передают, что Байден принес извинения за многомесячную задержку в принятии оружия для Украины.

Отметим, что пока официально содержание пакета официально не было разглашено, но, по информации СМИ, оно может содержать:

боеприпасы для реактивных артиллерийских систем HIMARS;

минометные системы и артиллерийские снаряды;

ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK;

зенитные ракеты Stinger;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

155-мм гаубицы;

бронетехнику;

патрульные катера;

взрывчатку и дополнительные запчасти.

К слову, перед этим издание Associated Press писало, что вооружение из нового пакета украинская армия сможет применить для нанесения ударов по "угрозам внутри России, чтобы защитить город Харьков.

Также для того, чтобы оружие быстро попало на поле боя в Украине, его передадут из запасов США.

Какую помощь еще получит Украина

6 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна передаст Украине истребители Mirage 2000. Кроме того, Франция проведет подготовку украинских пилотов, которые будут летать на этих истребителях.