Президент США Джо Байден підписав закон про заборону імпорту російського урану, який раніше ухвалив Конгрес США.
Обмеження на імпорт урану до США діятиме до 2040 року
До січня 2028 року Міністерство енергетики США зможе видавати дозволи на імпорт неопроміненого низькозбагаченого урану, виробленого в Росії або російським підприємством у разі, якщо інші джерела постачання відсутні.
Документ набере чинності через 90 днів після його підписання. Обмеження діятиме до 2040 року.
За словами радника з національної безпеки США Джейка Саллівана, це рішення зміцнить енергетичну та економічну безпеку США, зменшить і згодом усуне залежність від Росії в цивільній ядерній енергетиці.
Новий закон відрізає ключове джерело доходів РФ
Конгрес ухвалив рішення заборонити російську нафту, газ і вугілля невдовзі після початку повномасштабного російського військового вторгнення в Україну в лютому 2022 року, але Росія продовжує постачає близько 20% свого збагаченого урану для ядерного палива США.
США витрачають близько $1 млрд на рік на ядерне паливо з Росії, тому новий закон відрізає ключове джерело доходів РФ.
За даними Міністерства енергетики США, Росія постачала майже чверть збагаченого урану, що використовується для палива у більш ніж 90 комерційних реакторів, що робить її головним іноземним постачальником.
У Білому домі також сподіваються, що завдяки безпрецедентному федеральному фінансуванню у розмірі майже трьох мільярдів доларів, нещодавно виділених Конгресом США, в країні будуть запущені нові потужності зі збагачення урану.
Також США домовилися з Канадою, Францією, Японією та Великою Британією в грудні минулого року спільно інвестувати понад чотири мільярди доларів у розширення збагачувальних та конверсійних потужностей у своїх країнах.
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