Президент США Джо Байден підписав закон про заборону імпорту російського урану, який раніше ухвалив Конгрес США.

Обмеження на імпорт урану до США діятиме до 2040 року

До січня 2028 року Міністерство енергетики США зможе видавати дозволи на імпорт неопроміненого низькозбагаченого урану, виробленого в Росії або російським підприємством у разі, якщо інші джерела постачання відсутні.

Документ набере чинності через 90 днів після його підписання. Обмеження діятиме до 2040 року.

За словами радника з національної безпеки США Джейка Саллівана, це рішення зміцнить енергетичну та економічну безпеку США, зменшить і згодом усуне залежність від Росії в цивільній ядерній енергетиці.

Цей новий закон відновлює лідерство Америки в ядерному секторі. Він допоможе убезпечити наш енергетичний сектор для майбутніх поколінь. І, спираючись на безпрецедентне федеральне фінансування у розмірі 2,72 млрд дол, яке Конгрес нещодавно виділив на прохання президента, він дасть поштовх для запуску нових потужностей зі збагачення урану в Сполучених Штатах і надішле чіткий сигнал промисловості, що ми віддані довгостроковому зростанню нашого ядерного сектору. Джейк Салліван Радник з національної безпеки США

Новий закон відрізає ключове джерело доходів РФ

Конгрес ухвалив рішення заборонити російську нафту, газ і вугілля невдовзі після початку повномасштабного російського військового вторгнення в Україну в лютому 2022 року, але Росія продовжує постачає близько 20% свого збагаченого урану для ядерного палива США.

США витрачають близько $1 млрд на рік на ядерне паливо з Росії, тому новий закон відрізає ключове джерело доходів РФ.

За даними Міністерства енергетики США, Росія постачала майже чверть збагаченого урану, що використовується для палива у більш ніж 90 комерційних реакторів, що робить її головним іноземним постачальником.

У Білому домі також сподіваються, що завдяки безпрецедентному федеральному фінансуванню у розмірі майже трьох мільярдів доларів, нещодавно виділених Конгресом США, в країні будуть запущені нові потужності зі збагачення урану.