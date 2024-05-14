Президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта российского урана, ранее принятого Конгрессом США.
Ограничения на импорт урана в США будут действовать до 2040 года.
До января 2028 г. Министерство энергетики США сможет выдавать разрешения на импорт необлученного низкообогащенного урана, произведенного в России или российским предприятием в случае, если другие источники поставки отсутствуют.
Документ вступит в силу через 90 дней после его подписания. Ограничение будет действовать до 2040 года.
По словам советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, это решение укрепит энергетическую и экономическую безопасность США, уменьшит и впоследствии устранит зависимость от России в гражданской ядерной энергетике.
Новый закон отрезает ключевой источник доходов РФ
Конгресс принял решение запретить российскую нефть, газ и уголь вскоре после начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину в феврале 2022 года, но Россия продолжает поставлять около 20% своего обогащенного урана для ядерного топлива США.
США тратят около $1 млрд. в год на ядерное топливо из России, поэтому новый закон отрезает ключевой источник доходов РФ.
По данным Министерства энергетики США, Россия поставляла почти четверть обогащенного урана, используемого для топлива в более 90 коммерческих реакторов, что делает ее главным иностранным поставщиком.
В Белом доме также надеются, что благодаря беспрецедентному федеральному финансированию в размере почти трех миллиардов долларов, недавно выделенных Конгрессом США, в стране будут запущены новые мощности по обогащению урана.
Также США договорились с Канадой, Францией, Японией и Великобританией в декабре прошлого года совместно инвестировать более четырех миллиардов долларов в расширение обогатительных и конверсионных мощностей в своих странах.
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