Байден подписал закон о запрете импорта российского урана
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Мир
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Байден подписал закон о запрете импорта российского урана

The White House
Джо Байден
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Президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта российского урана, ранее принятого Конгрессом США.

Ограничения на импорт урана в США будут действовать до 2040 года.

До января 2028 г. Министерство энергетики США сможет выдавать разрешения на импорт необлученного низкообогащенного урана, произведенного в России или российским предприятием в случае, если другие источники поставки отсутствуют.

Документ вступит в силу через 90 дней после его подписания. Ограничение будет действовать до 2040 года.

По словам советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, это решение укрепит энергетическую и экономическую безопасность США, уменьшит и впоследствии устранит зависимость от России в гражданской ядерной энергетике.

Этот новый закон возобновляет лидерство Америки в ядерном секторе. Он поможет обезопасить наш энергетический сектор для будущих поколений. И, опираясь на беспрецедентное федеральное финансирование в размере 2,72 млрд долл., которое Конгресс недавно выделил по просьбе президента, он даст толчок для запуска новых мощностей по обогащению урана в Соединенных Штатах и пришлет четкий сигнал промышленности, что мы отданы долгосрочному росту нашего ядер. .

Джейк Салливан

Джейк Салливан

Советник по национальной безопасности США

Новый закон отрезает ключевой источник доходов РФ

Конгресс принял решение запретить российскую нефть, газ и уголь вскоре после начала полномасштабного российского военного вторжения в Украину в феврале 2022 года, но Россия продолжает поставлять около 20% своего обогащенного урана для ядерного топлива США.

США тратят около $1 млрд. в год на ядерное топливо из России, поэтому новый закон отрезает ключевой источник доходов РФ.

По данным Министерства энергетики США, Россия поставляла почти четверть обогащенного урана, используемого для топлива в более 90 коммерческих реакторов, что делает ее главным иностранным поставщиком.

В Белом доме также надеются, что благодаря беспрецедентному федеральному финансированию в размере почти трех миллиардов долларов, недавно выделенных Конгрессом США, в стране будут запущены новые мощности по обогащению урана.

Также США договорились с Канадой, Францией, Японией и Великобританией в декабре прошлого года совместно инвестировать более четырех миллиардов долларов в расширение обогатительных и конверсионных мощностей в своих странах.

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