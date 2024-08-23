Байден пообіцяв Україні новий пакет військової допомоги. Що туди ввійде

Сполучені Штати Америки нададуть Україні нову військову допомогу до Дня Незалежності. Про це заявив президент США Джо Байден.

Байден анонсував нову військову допомогу для України

Завтра, коли народ України відзначатиме свій День Незалежності, нехай буде зрозуміло: коли почалася безглузда війна Росії, Україна була вільною країною. Сьогодні вона все ще залишається вільною країною. І війна закінчиться, коли Україна залишиться вільною, суверенною і незалежною країною. Поширити

За його словами, він мав сьогодні розмову з президентом Володимиром Зеленським.

Байден також оголосив про те, що США нададуть Україні новий пакет військової допомоги, який містить:

ракети протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури України;

обладнання для боротьби з безпілотниками і протитанкові ракети для захисту від еволюціонуючої тактики Росії на полі бою;

боєприпаси для солдатів на передовій і мобільні ракетні комплекси, які їх захищають.

Зазначимо, що перед цим видання Associated Press повідомило зміст пакета. За інформацією журналістів йдеться про:

боєприпаси до реактивних систем HIMARS;

ракети для систем протиповітряної оборони;

протитанкові ракети Javelin та ряд інших протитанкових ракет;

системи й обладнання для боротьби з безпілотниками та радіоелектронної боротьби;

155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;

транспортні засоби та інше обладнання.

Пакет надано в рамках повноважень президента США щодо вилучення зброї, боєприпасів та техніки з американських військових складів для задоволення короткострокових потреб українських Сил оборони. Це означає, що її візьмуть зі складів Пентагону і зможуть доставити в Україну значно швидше.

У чому ключова відмінність ракет JASSM і на що вони здатні

За словами експерта з авіації Валерія Романенка, Україна може отримати від США ракети JASSM як частину озброєння для винищувачів F-16.

Аналітик зазначає, JASSM здатні дістатись до Москви та уразити Кримський міст.

Їхньою відмінністю від далекобійних ракет ATACMS є те, що це не балістичні, а крилаті ракети з зовсім іншою конструкцією та системою наведення.

Романенко підкреслив, що багато у чому JASSM схожі із ракетами британського виробництва Storm Shadow.