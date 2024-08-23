Новий пакет санкцій США проти РФ — хто потрапив до списків

23 серпня США оголосили новий пакет санкцій, який охоплює близько 400 суб’єктів, пов’язаних з російськими паливно-енергетичними та металургійними секторами, фінансовою сферою та постачанням товарів подвійного призначення.

Нові санкції США проти Росії: хто в списку

США оголосили новий пакет санкцій, який охоплює близько 400 суб’єктів, пов’язаних з російськими паливно-енергетичними та металургійними секторами, фінансовою сферою та постачанням товарів подвійного призначення для військово-промислового комплексу Росії в обхід санкцій.

Нові обмеження суттєво вплинуть на ключові для Росії нафтові та газові проєкти.

Під санкції потрапили такі компанії, як:

ТОВ «Екропромстрой», дочірня компанія «Новатек», якій передано 40% ТОВ «Арктик СПГ-2»;

ТОВ «Межрегионстрой», яка будує об'єкти для проекту «Восток Ойл» від «Роснефть»;

ПАТ «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЕК), відповідальна за проєкт «СПГ Якутия».

Санкції також накладаються на найбільших експортерів вугілля з Росії, таких як:

«СДС Уголь»,

«УК Мечел-Майнинг»,

АТ «Стройсервис»,

дві дочірні компанії «Росатома».

До санкційних списків внесено:

російські інститути військових розробок,

виробників безпілотних літальних апаратів та електроніки,

компанії, які обслуговують потреби російського ВПК, разом із їхніми власниками та менеджментом.

Під санкції потрапляють численні посередники з ОАЕ, Гонконгу, Туреччини, Казахстану, Киргизстану та Китаю, які здійснювали постачання мікроелектроніки в Росію в обхід санкцій. Деякі з цих компаній постачали товари на мільйони доларів.

Крім того, санкції поширюються на мережі суб'єктів, залучених до забезпечення російського ВПК, включаючи учасників схеми постачання західними компонентами для виробника винищувачів «Су».

США також посилюють контроль за експортом до Росії та Білорусі та обмежують доступ компаній цих країн до програмного забезпечення для верстатів з числовим програмним керуванням (ЧПК). Поширити

До списку компаній, які підпадають під суворі вимоги ліцензування експорту, додано 131 компанію з Росії, Китаю, Ірану, Туреччини, ОАЕ, Казахстану та інших країн, підозрюваних у порушенні санкцій.

США покарають тих, хто допомагав Росії ухилятися від санкцій

Нові обмеження США стосуються понад десятка транснаціональних мереж, які зокрема беруть участь у закупівлі озброєнь і техніки для Росії, сприяють ухиленню від санкцій і підтримують російську військово-промислову базу.

Одна з таких мереж сприяла закупівлі Росією боєприпасів у Туреччині й координувалась громадянином Італії Джуліо Сфольєтті. Інша — через компанії у Туреччині, Франції та Гонконгу імпортувала компоненти для підсанкційного російського "Промтеха".

У Швейцарії та Ліхтенштейні американський Мінфін США виявив мережі, які дозволяли російським олігархам приховувати свої інвестиції в іноземні підприємства через трастові фонди, а також закупляти для Москви напівпровідники.

Також під санкції США потрапив італійський виробник верстатів Fagima, який співпрацював з російським агентом із закупівель Дмитрієм Аліхановим, уже внесеним до американського чорного списку.