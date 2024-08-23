Новый пакет санкций США против РФ — кто попал в списки

23 августа США объявили новый пакет санкций, включающий около 400 субъектов, связанных с российскими топливно-энергетическими и металлургическими секторами, финансовой сферой и поставкой товаров двойного назначения.

Новые санкции США против России: кто в списке

США объявили новый пакет санкций, охватывающий около 400 субъектов, связанных с российскими топливно-энергетическими и металлургическими секторами, финансовой сферой и поставкой товаров двойного назначения для военно-промышленного комплекса России в обход санкций.

Новые ограничения существенно повлияют на ключевые для России нефтяные и газовые проекты.

Под санкции попали такие компании, как:

ООО "Экропромстрой", дочерняя компания "Новатек", которой передано 40% ООО "Арктик СПГ-2";

ООО «Межрегионстрой», строящее объекты для проекта «Восток Ойл» от «Роснефти»;

ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЕК), ответственная за проект "СПГ Якутия".

Санкции также налагаются на крупнейших экспортеров угля из России, таких как:

«СДС Уголь»,

«УК Мечел-Майнинг»,

АО «Стройсервис»,

две дочерние компании "Росатома".

В санкционные списки внесены:

российские институты военных разработок,

производителей беспилотных летательных аппаратов и электроники,

компании, обслуживающие потребности русского ВПК, совместно с их владельцами и менеджментом.

Под санкции попадают многочисленные посредники из ОАЭ, Гонконга, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Китая, осуществлявшие поставки микроэлектроники в Россию в обход санкций. Некоторые из этих компаний поставляли товары на миллионы долларов.

Кроме того, санкции распространяются на сети субъектов, вовлеченных в обеспечение российского ВПК, включая участников схемы снабжения западными компонентами для производителя истребителей Су.

США также усиливают контроль за экспортом в Россию и Белоруссию и ограничивают доступ компаний этих стран к программному обеспечению для станков с числовым программным управлением (ЧПК). Поделиться

В список компаний, подпадающих под строгие требования лицензирования экспорта, добавлена 131 компания из России, Китая, Ирана, Турции, ОАЭ, Казахстана и других стран, подозреваемых в нарушении санкций.

США накажут тех, кто помогал России уклоняться от санкций

Новые ограничения США касаются более десятка транснациональных сетей, в том числе участвующих в закупке вооружений и техники для России, способствуют уклонению от санкций и поддерживают российскую военно-промышленную базу.

Одна из таких сетей способствовала закупке Россией боеприпасов в Турции и координировалась гражданином Италии Джулио Сфольетти. Другая — через компании в Турции, Франции и Гонконге импортировала компоненты для подсанкционного российского "Промтеха".

В Швейцарии и Лихтенштейне американский Минфин США обнаружил сети, позволявшие российским олигархам скрывать свои инвестиции в иностранные предприятия через трастовые фонды, а также закупать для Москвы полупроводники.

Также под санкции США попал итальянский производитель станков Fagima, сотрудничавший с российским агентом по закупкам Дмитрием Алихановым, уже внесенным в американский черный список.