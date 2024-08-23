Новый пакет санкций США против РФ — кто попал в списки

23 августа США объявили новый пакет санкций, включающий около 400 субъектов, связанных с российскими топливно-энергетическими и металлургическими секторами, финансовой сферой и поставкой товаров двойного назначения.
Главные тезисы
- Новый пакет санкций США против России охватывает около 400 субъектов, связанных с различными отраслями, включая топливно-энергетический и металлургический секторы.
- Санкции повлияют на ключевые нефтяные и газовые проекты России, экспортеров угля и компании, обслуживающие потребности военно-промышленного комплекса.
- В список попали такие компании, как ООО 'Экропромстрой', 'Новатек', ОАО 'Якутская топливно-энергетическая компания' (ЯТЕК), а также крупнейшие экспортеры угля из России.
- Санкции касаются не только компаний, но и транснациональных сетей, которые способствовали уклонению от санкций и поддерживали российскую военно-промышленную базу.
- Под новые ограничения также попали итальянский производитель станков Fagima и сети из Турции, Франции, Гонконга и Швейцарии, позволяющие олигархам скрывать инвестиции и закупать запрещенные компоненты для России.
Новые санкции США против России: кто в списке
США объявили новый пакет санкций, охватывающий около 400 субъектов, связанных с российскими топливно-энергетическими и металлургическими секторами, финансовой сферой и поставкой товаров двойного назначения для военно-промышленного комплекса России в обход санкций.
Новые ограничения существенно повлияют на ключевые для России нефтяные и газовые проекты.
Под санкции попали такие компании, как:
ООО "Экропромстрой", дочерняя компания "Новатек", которой передано 40% ООО "Арктик СПГ-2";
ООО «Межрегионстрой», строящее объекты для проекта «Восток Ойл» от «Роснефти»;
ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (ЯТЕК), ответственная за проект "СПГ Якутия".
Санкции также налагаются на крупнейших экспортеров угля из России, таких как:
«СДС Уголь»,
«УК Мечел-Майнинг»,
АО «Стройсервис»,
две дочерние компании "Росатома".
В санкционные списки внесены:
российские институты военных разработок,
производителей беспилотных летательных аппаратов и электроники,
компании, обслуживающие потребности русского ВПК, совместно с их владельцами и менеджментом.
Под санкции попадают многочисленные посредники из ОАЭ, Гонконга, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Китая, осуществлявшие поставки микроэлектроники в Россию в обход санкций. Некоторые из этих компаний поставляли товары на миллионы долларов.
Кроме того, санкции распространяются на сети субъектов, вовлеченных в обеспечение российского ВПК, включая участников схемы снабжения западными компонентами для производителя истребителей Су.
В список компаний, подпадающих под строгие требования лицензирования экспорта, добавлена 131 компания из России, Китая, Ирана, Турции, ОАЭ, Казахстана и других стран, подозреваемых в нарушении санкций.
США накажут тех, кто помогал России уклоняться от санкций
Новые ограничения США касаются более десятка транснациональных сетей, в том числе участвующих в закупке вооружений и техники для России, способствуют уклонению от санкций и поддерживают российскую военно-промышленную базу.
Одна из таких сетей способствовала закупке Россией боеприпасов в Турции и координировалась гражданином Италии Джулио Сфольетти. Другая — через компании в Турции, Франции и Гонконге импортировала компоненты для подсанкционного российского "Промтеха".
В Швейцарии и Лихтенштейне американский Минфин США обнаружил сети, позволявшие российским олигархам скрывать свои инвестиции в иностранные предприятия через трастовые фонды, а также закупать для Москвы полупроводники.
Также под санкции США попал итальянский производитель станков Fagima, сотрудничавший с российским агентом по закупкам Дмитрием Алихановым, уже внесенным в американский черный список.
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