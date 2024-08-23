Байден пообещал Украине новый пакет военной помощи. Что туда войдет
Категория
Мир
Дата публикации

Байден пообещал Украине новый пакет военной помощи. Что туда войдет

The White House
Байден
Читати українською

Соединенные Штаты Америки окажут Украине новую военную помощь ко Дню Независимости. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Главные тезисы

  • Байден обещает новый пакет военной помощи для Украины ко Дню Независимости.
  • В пакете предусмотрены ракеты противовоздушной обороны, оборудование для борьбы с беспилотниками и другие средства защиты.
  • Предоставление помощи осуществляется в рамках полномочий президента США по изъятию оружия из военных складов для украинских сил обороны.

Байден анонсировал новую военную помощь для Украины

Завтра, когда народ Украины будет отмечать свой День Независимости, пусть будет ясно: когда началась бессмысленная война России, Украина была свободной страной. Сегодня он все еще остается свободной страной. И война окончится, когда Украина останется свободной, суверенной и независимой страной.

По его словам, он беседовал с президентом Владимиром Зеленским.

Байден также объявил о том, что США предоставит Украине новый пакет военной помощи, содержащий:

  • ракеты противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры Украины;

  • оборудование для борьбы с беспилотниками и противотанковыми ракетами для защиты от эволюционирующей тактики России на поле боя;

  • боеприпасы для солдат на передовой и мобильные ракетные комплексы, защищающие их.

Отметим, что перед этим издание Associated Press сообщило о содержании пакета. По информации журналистов, речь идет о:

  • боеприпасы к реактивным системам HIMARS;

  • ракеты для систем противовоздушной обороны;

  • противотанковые ракеты Javelin и ряд других противотанковых ракет;

  • системы и оборудование для борьбы с беспилотниками и радиоэлектронной борьбы;

  • 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

  • транспортные средства и другое оборудование.

Пакет предоставлен в рамках полномочий президента США по изъятию оружия, боеприпасов и техники из американских военных складов для удовлетворения краткосрочных потребностей украинских сил обороны. Это означает, что ее возьмут со складов Пентагона и смогут доставить в Украину гораздо быстрее.

В чем ключевое отличие ракет JASSM и на что они способны

По словам эксперта по авиации Валерия Романенко, Украина может получить от США ракету JASSM как часть вооружения для истребителей F-16.

Аналитик отмечает, JASSM способны добраться до Москвы и поразить Крымский мост.

Их отличие от дальнобойных ракет ATACMS является то, что это не баллистические, а крылатые ракеты с совсем другой конструкцией и системой наведения.

Романенко подчеркнул, что во многом JASSM схожи с ракетами британского производства Storm Shadow.

Ракеты JASSM — это аналог Storm Shadow. Однако F-16 не может нести Storm Shadow, но может нести две ракеты JASSM. У них элементы все такие же, такая же боевая часть. Но у JASSM больше дальность, она достигает 370 км — это если речь только обычная JASSM, а если с повышенной дальностью — там вообще 900 км, — объясняет аналитик.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Харрис пообещала Украине стойкую поддержку в случае победы на выборах в США
Камала Харрис
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Помогали РФ обходить западные санкции. США накажут более 100 физических и юридических лиц
Минфин США
США
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Новый пакет санкций США против РФ — кто попал в списки
Минфин США
США

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?