Байден пообещал Украине новый пакет военной помощи. Что туда войдет

Байден анонсировал новую военную помощь для Украины

Завтра, когда народ Украины будет отмечать свой День Независимости, пусть будет ясно: когда началась бессмысленная война России, Украина была свободной страной. Сегодня он все еще остается свободной страной. И война окончится, когда Украина останется свободной, суверенной и независимой страной. Поделиться

По его словам, он беседовал с президентом Владимиром Зеленским.

Байден также объявил о том, что США предоставит Украине новый пакет военной помощи, содержащий:

ракеты противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры Украины;

оборудование для борьбы с беспилотниками и противотанковыми ракетами для защиты от эволюционирующей тактики России на поле боя;

боеприпасы для солдат на передовой и мобильные ракетные комплексы, защищающие их.

Отметим, что перед этим издание Associated Press сообщило о содержании пакета. По информации журналистов, речь идет о:

боеприпасы к реактивным системам HIMARS;

ракеты для систем противовоздушной обороны;

противотанковые ракеты Javelin и ряд других противотанковых ракет;

системы и оборудование для борьбы с беспилотниками и радиоэлектронной борьбы;

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

транспортные средства и другое оборудование.

Пакет предоставлен в рамках полномочий президента США по изъятию оружия, боеприпасов и техники из американских военных складов для удовлетворения краткосрочных потребностей украинских сил обороны. Это означает, что ее возьмут со складов Пентагона и смогут доставить в Украину гораздо быстрее.

В чем ключевое отличие ракет JASSM и на что они способны

По словам эксперта по авиации Валерия Романенко, Украина может получить от США ракету JASSM как часть вооружения для истребителей F-16.

Аналитик отмечает, JASSM способны добраться до Москвы и поразить Крымский мост.

Их отличие от дальнобойных ракет ATACMS является то, что это не баллистические, а крылатые ракеты с совсем другой конструкцией и системой наведения.

Романенко подчеркнул, что во многом JASSM схожи с ракетами британского производства Storm Shadow.