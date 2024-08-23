Байден пообещал Украине новый пакет военной помощи. Что туда войдет

Соединенные Штаты Америки окажут Украине новую военную помощь ко Дню Независимости. Об этом заявил президент США Джо Байден.
Главные тезисы
- Байден обещает новый пакет военной помощи для Украины ко Дню Независимости.
- В пакете предусмотрены ракеты противовоздушной обороны, оборудование для борьбы с беспилотниками и другие средства защиты.
- Предоставление помощи осуществляется в рамках полномочий президента США по изъятию оружия из военных складов для украинских сил обороны.
Байден анонсировал новую военную помощь для Украины
По его словам, он беседовал с президентом Владимиром Зеленским.
Байден также объявил о том, что США предоставит Украине новый пакет военной помощи, содержащий:
ракеты противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры Украины;
оборудование для борьбы с беспилотниками и противотанковыми ракетами для защиты от эволюционирующей тактики России на поле боя;
боеприпасы для солдат на передовой и мобильные ракетные комплексы, защищающие их.
Отметим, что перед этим издание Associated Press сообщило о содержании пакета. По информации журналистов, речь идет о:
боеприпасы к реактивным системам HIMARS;
ракеты для систем противовоздушной обороны;
противотанковые ракеты Javelin и ряд других противотанковых ракет;
системы и оборудование для борьбы с беспилотниками и радиоэлектронной борьбы;
155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
транспортные средства и другое оборудование.
Пакет предоставлен в рамках полномочий президента США по изъятию оружия, боеприпасов и техники из американских военных складов для удовлетворения краткосрочных потребностей украинских сил обороны. Это означает, что ее возьмут со складов Пентагона и смогут доставить в Украину гораздо быстрее.
В чем ключевое отличие ракет JASSM и на что они способны
По словам эксперта по авиации Валерия Романенко, Украина может получить от США ракету JASSM как часть вооружения для истребителей F-16.
Аналитик отмечает, JASSM способны добраться до Москвы и поразить Крымский мост.
Их отличие от дальнобойных ракет ATACMS является то, что это не баллистические, а крылатые ракеты с совсем другой конструкцией и системой наведения.
Романенко подчеркнул, что во многом JASSM схожи с ракетами британского производства Storm Shadow.
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