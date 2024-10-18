Байден, Шольц, Стармер і Макрон зустрілися у Берліні задля обговорення допомоги Україні

Лідери Великої Британії, Німеччини, США і Франції обговорили на зустрічі 18 жовтня в Берліні План перемоги Президента Зеленського та допомогу Україні.
Головні тези:
- Чотири лідери світових держав обговорили допомогу Україні та плани надання підтримки у сфері безпеки, економіки та гуманітарної допомоги.
- Підтримка України у її зусилях із забезпечення справедливого і тривалого миру на основі міжнародного права була однією з ключових тем зустрічі.
- Лідери також обговорили ситуацію на Близькому Сході, включаючи вплив Ірану та події в Лівані, та узгодили дії для запобігання подальшій ескалації конфліктів.
- Байден та Шольц заявили про готовність зробити все можливе, щоб Україна вийшла переможницею з ведення війни проти Росії.
- Зустріч у Берліні підтверджує готовність глобальних лідерів підтримувати Україну та діяти разом для досягнення миру та стабільності у регіоні.
Лідери найвпливовіших країн світу обговорили допомогу Україні
Чотири лідери засудили агресивну війну Росії проти України, обговорили свої плани щодо надання Україні додаткової підтримки у сфері безпеки, економічної та гуманітарної допомоги, включно з використанням надзвичайних доходів від заморожених російських державних активів, про що було домовлено на саміті G7, обговорили План перемоги Президента України Зеленського і підтвердили свою рішучість продовжувати підтримувати Україну в її зусиллях із забезпечення справедливого і тривалого миру на основі міжнародного права, включаючи Статут Організації Об’єднаних Націй, і поваги до суверенітету і територіальної цілісності.
Крім того, лідери знову засудили ескалацію, до якої призвела атака Ірану на Ізраїль, обговорили координацію зусиль, щоб притягнути Іран до відповідальності та запобігти подальшій ескалації.
Політики обговорили ситуацію в Лівані та погодилися з необхідністю працювати над повною імплементацією Резолюції Ради Безпеки ООН 1701 і дипломатичним рішенням, яке дозволить цивільним особам по обидва боки блакитної лінії безпечно повернутися додому.
Зустріч відбулась у відомстві канцлера ФРН Олафа Шольца у рамках візиту в Берлін президента США Джо Байдена. Вона мала відбутися минулої суботи, але була перенесена через зміну графіка американського лідера.
Переговори Байдена та Шольца у Берліні
18 жовтня у Берліні відбулися перемовини між американським та німецьким лідерами Джо Байденом та Олафом Шольцом. Під час них канцлер ФРН запевнив, що російський диктатор Володимир Путін не зможе перемогти Україну.
За словами Олафа Шольца, позиція офіційного Берліна залишається чіткою: підтримувати Україну настільки енергійно, наскільки це можливо.
Він також звернув увагу на те, що Берлін та Вашингтон зроблять все можливе, щоб Україна вийшла переможницею з цієї війни.
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