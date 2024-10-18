Байден, Шольц, Стармер і Макрон зустрілися у Берліні задля обговорення допомоги Україні

Лідери Великої Британії, Німеччини, США і Франції обговорили на зустрічі 18 жовтня в Берліні План перемоги Президента Зеленського та допомогу Україні.

Лідери найвпливовіших країн світу обговорили допомогу Україні

Чотири лідери засудили агресивну війну Росії проти України, обговорили свої плани щодо надання Україні додаткової підтримки у сфері безпеки, економічної та гуманітарної допомоги, включно з використанням надзвичайних доходів від заморожених російських державних активів, про що було домовлено на саміті G7, обговорили План перемоги Президента України Зеленського і підтвердили свою рішучість продовжувати підтримувати Україну в її зусиллях із забезпечення справедливого і тривалого миру на основі міжнародного права, включаючи Статут Організації Об’єднаних Націй, і поваги до суверенітету і територіальної цілісності.

Керівники держав обговорили події на Близькому Сході, зокрема вплив смерті Ях’ї Сінвара, відповідального за терористичний напад 7 жовтня, на повернення додому заручників і на припинення війни в регіоні Гази та забезпечення надходження гуманітарної допомоги до цивільного населення. Поширити

Зустріч у Берліні

Крім того, лідери знову засудили ескалацію, до якої призвела атака Ірану на Ізраїль, обговорили координацію зусиль, щоб притягнути Іран до відповідальності та запобігти подальшій ескалації.

Політики обговорили ситуацію в Лівані та погодилися з необхідністю працювати над повною імплементацією Резолюції Ради Безпеки ООН 1701 і дипломатичним рішенням, яке дозволить цивільним особам по обидва боки блакитної лінії безпечно повернутися додому.

Зустріч відбулась у відомстві канцлера ФРН Олафа Шольца у рамках візиту в Берлін президента США Джо Байдена. Вона мала відбутися минулої суботи, але була перенесена через зміну графіка американського лідера.

Переговори Байдена та Шольца у Берліні

18 жовтня у Берліні відбулися перемовини між американським та німецьким лідерами Джо Байденом та Олафом Шольцом. Під час них канцлер ФРН запевнив, що російський диктатор Володимир Путін не зможе перемогти Україну.

За словами Олафа Шольца, позиція офіційного Берліна залишається чіткою: підтримувати Україну настільки енергійно, наскільки це можливо.

Водночас ми стежимо за тим, щоб Північноатлантичний альянс не став стороною війни, щоб ця війна не призвела до набагато більшої катастрофи… Ми дуже добре усвідомлюємо цю відповідальність, і ніхто не може зняти її з нас. Поширити

Він також звернув увагу на те, що Берлін та Вашингтон зроблять все можливе, щоб Україна вийшла переможницею з цієї війни.