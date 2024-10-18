Байден, Шольц, Стармер и Макрон встретились в Берлине для обсуждения помощи Украине
Категория
Политика
Дата публикации

Байден, Шольц, Стармер и Макрон встретились в Берлине для обсуждения помощи Украине

Встреча
Читати українською
Источник:  Правительство Германии

Лидеры Великобритании, Германии, США и Франции обсудили 18 октября в Берлине План победы Президента Зеленского и помощь Украине.

Главные тезисы

  • Лидеры Великобритании, Германии, США и Франции встретились в Берлине для обсуждения помощи Украине и планов поддержки в различных сферах.
  • Переговоры включали обсуждение ситуации на Ближнем Востоке, влияния Ирана, событий в Ливане и координации усилий по предотвращению дальнейшей эскалации конфликтов.
  • Байден и Шольц заверили о готовности помочь Украине в победе в войне против России и поддержать усилия страны по обеспечению справедливого и продолжительного мира на основе международного права.
  • Лидеры обсудили планы по оказанию дополнительной поддержки Украине в области безопасности, экономики и гуманитарной помощи, включая использование чрезвычайных доходов от замороженных российских активов.
  • Встреча в Берлине подтвердила готовность глобальных лидеров поддерживать Украину и сотрудничать для достижения мира и стабильности в регионе.

Лидеры самых влиятельных стран мира обсудили помощь Украине

Четыре лидера осудили агрессивную войну России против Украины, обсудили свои планы по оказанию Украине дополнительной поддержки в сфере безопасности, экономической и гуманитарной помощи, включая использование чрезвычайных доходов от замороженных российских государственных активов, о чем было договорено на саммите G7, обсудили План победы Президента Украины Зеленского и подтвердили свою решимость продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по обеспечению справедливого и продолжительного мира на основе международного права, включая Устав Организации Объединенных Наций, и уважение суверенитета и территориальной целостности.

Главы государств обсудили события на Ближнем Востоке, в частности, влияние смерти Яхьи Синвара, ответственного за террористическое нападение 7 октября, на возвращение домой заложников и на прекращение войны в регионе Газы и обеспечение поступления гуманитарной помощи гражданскому населению.

Встреча в Берлине

Кроме того, лидеры вновь осудили эскалацию, к которой привела атака Ирана на Израиль, обсудили координацию усилий, чтобы привлечь Иран к ответственности и предотвратить дальнейшую эскалацию.

Политики обсудили ситуацию в Ливане и согласились с необходимостью работать над полной имплементацией Резолюции Совета Безопасности ООН 1701 и дипломатическим решением, которое позволит гражданским лицам с обеих сторон голубой линии безопасно вернуться домой.

Встреча прошла в ведомстве канцлера ФРГ Олафа Шольца в рамках визита в Берлин президента США Джо Байдена. Она должна была состояться в прошлую субботу, но была перенесена из-за изменения графика американского лидера.

Переговоры Байдена и Шольца в Берлине

18 октября в Берлине состоялись переговоры между американским и германским лидерами Джо Байденом и Олафом Шольцом. В ходе них канцлер ФРГ заверил, что российский диктатор Владимир Путин не сможет победить Украину.

По словам Олафа Шольца, позиция официального Берлина остается четкой: поддерживать Украину настолько энергично, насколько это возможно.

В то же время, мы следим за тем, чтобы Североатлантический альянс не стал стороной войны, чтобы эта война не привела к гораздо большей катастрофе… Мы очень хорошо осознаем эту ответственность, и никто не может снять ее с нас.

Он также обратил внимание, что Берлин и Вашингтон сделают все возможное, чтобы Украина вышла победительницей с этой войны.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Шольц обратится к союзникам с новым предложением касательно Украины
Шольц
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин просчитался. Байден и Шольц провели переговоры касательно Украины
Переговоры Байдена и Шольца – что известно

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?