Байден, Шольц, Стармер и Макрон встретились в Берлине для обсуждения помощи Украине

Лидеры Великобритании, Германии, США и Франции обсудили 18 октября в Берлине План победы Президента Зеленского и помощь Украине.
Главные тезисы
- Лидеры Великобритании, Германии, США и Франции встретились в Берлине для обсуждения помощи Украине и планов поддержки в различных сферах.
- Переговоры включали обсуждение ситуации на Ближнем Востоке, влияния Ирана, событий в Ливане и координации усилий по предотвращению дальнейшей эскалации конфликтов.
- Байден и Шольц заверили о готовности помочь Украине в победе в войне против России и поддержать усилия страны по обеспечению справедливого и продолжительного мира на основе международного права.
- Лидеры обсудили планы по оказанию дополнительной поддержки Украине в области безопасности, экономики и гуманитарной помощи, включая использование чрезвычайных доходов от замороженных российских активов.
- Встреча в Берлине подтвердила готовность глобальных лидеров поддерживать Украину и сотрудничать для достижения мира и стабильности в регионе.
Лидеры самых влиятельных стран мира обсудили помощь Украине
Четыре лидера осудили агрессивную войну России против Украины, обсудили свои планы по оказанию Украине дополнительной поддержки в сфере безопасности, экономической и гуманитарной помощи, включая использование чрезвычайных доходов от замороженных российских государственных активов, о чем было договорено на саммите G7, обсудили План победы Президента Украины Зеленского и подтвердили свою решимость продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по обеспечению справедливого и продолжительного мира на основе международного права, включая Устав Организации Объединенных Наций, и уважение суверенитета и территориальной целостности.
Кроме того, лидеры вновь осудили эскалацию, к которой привела атака Ирана на Израиль, обсудили координацию усилий, чтобы привлечь Иран к ответственности и предотвратить дальнейшую эскалацию.
Политики обсудили ситуацию в Ливане и согласились с необходимостью работать над полной имплементацией Резолюции Совета Безопасности ООН 1701 и дипломатическим решением, которое позволит гражданским лицам с обеих сторон голубой линии безопасно вернуться домой.
Встреча прошла в ведомстве канцлера ФРГ Олафа Шольца в рамках визита в Берлин президента США Джо Байдена. Она должна была состояться в прошлую субботу, но была перенесена из-за изменения графика американского лидера.
Переговоры Байдена и Шольца в Берлине
18 октября в Берлине состоялись переговоры между американским и германским лидерами Джо Байденом и Олафом Шольцом. В ходе них канцлер ФРГ заверил, что российский диктатор Владимир Путин не сможет победить Украину.
По словам Олафа Шольца, позиция официального Берлина остается четкой: поддерживать Украину настолько энергично, насколько это возможно.
Он также обратил внимание, что Берлин и Вашингтон сделают все возможное, чтобы Украина вышла победительницей с этой войны.
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