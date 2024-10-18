Байден, Шольц, Стармер и Макрон встретились в Берлине для обсуждения помощи Украине

Лидеры самых влиятельных стран мира обсудили помощь Украине

Четыре лидера осудили агрессивную войну России против Украины, обсудили свои планы по оказанию Украине дополнительной поддержки в сфере безопасности, экономической и гуманитарной помощи, включая использование чрезвычайных доходов от замороженных российских государственных активов, о чем было договорено на саммите G7, обсудили План победы Президента Украины Зеленского и подтвердили свою решимость продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по обеспечению справедливого и продолжительного мира на основе международного права, включая Устав Организации Объединенных Наций, и уважение суверенитета и территориальной целостности.

Главы государств обсудили события на Ближнем Востоке, в частности, влияние смерти Яхьи Синвара, ответственного за террористическое нападение 7 октября, на возвращение домой заложников и на прекращение войны в регионе Газы и обеспечение поступления гуманитарной помощи гражданскому населению. Поделиться

Встреча в Берлине

Кроме того, лидеры вновь осудили эскалацию, к которой привела атака Ирана на Израиль, обсудили координацию усилий, чтобы привлечь Иран к ответственности и предотвратить дальнейшую эскалацию.

Политики обсудили ситуацию в Ливане и согласились с необходимостью работать над полной имплементацией Резолюции Совета Безопасности ООН 1701 и дипломатическим решением, которое позволит гражданским лицам с обеих сторон голубой линии безопасно вернуться домой.

Встреча прошла в ведомстве канцлера ФРГ Олафа Шольца в рамках визита в Берлин президента США Джо Байдена. Она должна была состояться в прошлую субботу, но была перенесена из-за изменения графика американского лидера.

Переговоры Байдена и Шольца в Берлине

18 октября в Берлине состоялись переговоры между американским и германским лидерами Джо Байденом и Олафом Шольцом. В ходе них канцлер ФРГ заверил, что российский диктатор Владимир Путин не сможет победить Украину.

По словам Олафа Шольца, позиция официального Берлина остается четкой: поддерживать Украину настолько энергично, насколько это возможно.

В то же время, мы следим за тем, чтобы Североатлантический альянс не стал стороной войны, чтобы эта война не привела к гораздо большей катастрофе… Мы очень хорошо осознаем эту ответственность, и никто не может снять ее с нас. Поделиться

Он также обратил внимание, что Берлин и Вашингтон сделают все возможное, чтобы Украина вышла победительницей с этой войны.