Президент США Джо Байден планує закликати до введення обмежень щодо імунітету керівників держави від судових переслідувань.
Головні тези:
- Байден пропонує внести зміни до Конституції США, щоб обмежити імунітет президентів від судових переслідувань.
- Заява Байдена є відповіддю на рішення Верховного суду у справі по імунітету Трампа за дії під час перебування на посаді.
- Позбавлення Трампа імунітету може стати складним завданням, оскільки потрібна підтримка двох третин Конгресу та трьох чвертей законодавчих органів штатів.
- Суд закрив кримінальну справу проти Трампа в штаті Флорида з приводу поводження із секретними документами.
- Байден акцентує на тому, що нинішній стан справ ненормальний та підриває довіру громадян до судових рішень, які зачіпають особисті свободи.
Як Байден планує обмежити імунітет Трампа від наявних судових переслідувань
Зазначається, що чинний глава Білого дому хоче домогтись внесення правок до Конституції США, відповідно до яких, президенти не матимуть імунітету від федерального переслідування.
Підкреслюється, що таким чином Байден хоче відповісти на рішення Верховного суду від 1 липня у справі Дональда Трампа, згідно з яким президенти мають певний імунітет від переслідування за "офіційні дії" під час перебування на своїй посаді.
Журналісти видання підкреслюють, що внесення такої правки до Конституції буде складним завданням.
Для цього потрібна підтримка двох третин обох палат Конгресу або з'їзду, скликаного двома третинами штатів, а також схвалення трьох чвертей законодавчих органів штатів.
Що відомо про судові справи проти Трампа
Окружний суд штату Флорида закрив кримінальну справу проти Дональда Трампа щодо поводження із секретними документами.
Як зазначається, суддя Айлін Кеннон задовольнила клопотання Трампа про закриття справи на підставі того, що призначення Міністерством юстиції США спеціального прокурора Джека Сміта порушує положення Конституції США.
Дональду Трампу та його партнеру Уолту Науті висунули обвинувачення за 31 пунктом у справі про поводження із секретними документами.
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