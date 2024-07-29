Президент США Джо Байден планує закликати до введення обмежень щодо імунітету керівників держави від судових переслідувань.

Як Байден планує обмежити імунітет Трампа від наявних судових переслідувань

Зазначається, що чинний глава Білого дому хоче домогтись внесення правок до Конституції США, відповідно до яких, президенти не матимуть імунітету від федерального переслідування.

Підкреслюється, що таким чином Байден хоче відповісти на рішення Верховного суду від 1 липня у справі Дональда Трампа, згідно з яким президенти мають певний імунітет від переслідування за "офіційні дії" під час перебування на своїй посаді.

Поточний стан справ ненормальний і підриває довіру суспільства до рішень суду, включно з тими, які зачіпають особисті свободи. Ми перебуваємо на краю прірви, - заявляє Байден у матеріалі, який планується опублікувати в понеділок уранці, згідно з витягами, наданими представником Білого дому. Поширити

Трамп у суді

Журналісти видання підкреслюють, що внесення такої правки до Конституції буде складним завданням.

Для цього потрібна підтримка двох третин обох палат Конгресу або з'їзду, скликаного двома третинами штатів, а також схвалення трьох чвертей законодавчих органів штатів.

Що відомо про судові справи проти Трампа

Окружний суд штату Флорида закрив кримінальну справу проти Дональда Трампа щодо поводження із секретними документами.

Як зазначається, суддя Айлін Кеннон задовольнила клопотання Трампа про закриття справи на підставі того, що призначення Міністерством юстиції США спеціального прокурора Джека Сміта порушує положення Конституції США.

Дональду Трампу та його партнеру Уолту Науті висунули обвинувачення за 31 пунктом у справі про поводження із секретними документами.