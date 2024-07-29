Байден хочет ограничить иммунитет Трампа от судебного преследования
Категория
Политика
Дата публикации

Байден хочет ограничить иммунитет Трампа от судебного преследования

Джо Байден
Читати українською
Источник:  Politico

Президент США Джо Байден планирует призвать к введению ограничений по иммунитету руководителей государства от судебных преследований.

Главные тезисы

  • Байден намерен внести изменения в Конституцию для ограничения иммунитета президентов от судебных преследований.
  • Требуется поддержка двух третей Конгресса и трех четвертей законодательных органов штатов для лишения Трампа иммунитета.
  • Суд во Флориде закрыл уголовное дело против Трампа по обращению с секретными документами.
  • Действующее положение дел по иммунитету президентов подрывает доверие граждан к судебным решениям, затрагивающим личные свободы.
  • Байден стремится ответить на решение Верховного суда относительно иммунитета Трампа и усилить принцип равенства перед законом.

Как Байден планирует ограничить иммунитет Трампа от существующих судебных преследований

Отмечается, что действующий глава Белого дома хочет добиться внесения правок в Конституцию США, согласно которым президенты не будут иметь иммунитет от федерального преследования.

Подчеркивается, что таким образом Байден хочет ответить на решение Верховного суда от 1 июля по делу Дональда Трампа, согласно которому у президентов есть определенный иммунитет от преследования за "официальные действия" во время пребывания на своем посту.

Текущее положение дел ненормальное и подрывает доверие общества к решениям суда, включая те, которые затрагивают личные свободы. Мы находимся на краю пропасти, - заявляет Байден в материале, который планируется опубликовать в понедельник утром, согласно выпискам, предоставленным представителем Белого дома.

Байден хочет снятия с Трампа иммунитета от судебного преследования
Трамп в суде

Журналисты издания подчеркивают, что внесение такой правки в Конституцию будет сложной задачей.

Для этого требуется поддержка двух третей обеих палат Конгресса или съезда, созванного двумя третями штатов, а также одобрение трех четвертей законодательных органов штатов.

Что известно о судебных делах против Трампа

Окружной суд штата Флорида закрыл уголовное дело против Дональда Трампа по обращению с секретными документами.

Как отмечается, судья Айлин Кэннон удовлетворила ходатайство Трампа о закрытии дела на основании того, что назначение Министерством юстиции США специального прокурора Джека Смита нарушает положения Конституции США.

Дональду Трампу и его партнеру Уолту Наути выдвинули обвинения по 31 пункту по делу об обращении с секретными документами.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп может прибегнуть к неожиданным решениям по Украине в случае победы на выборах в США
Дональд Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп выступил со странным заявлением перед американскими христианами
Дональд Трамп
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС готовит план противостояния Трампу в случае его победы на выборах в США
Дональд Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?