Президент США Джо Байден планирует призвать к введению ограничений по иммунитету руководителей государства от судебных преследований.
Главные тезисы
- Байден намерен внести изменения в Конституцию для ограничения иммунитета президентов от судебных преследований.
- Требуется поддержка двух третей Конгресса и трех четвертей законодательных органов штатов для лишения Трампа иммунитета.
- Суд во Флориде закрыл уголовное дело против Трампа по обращению с секретными документами.
- Действующее положение дел по иммунитету президентов подрывает доверие граждан к судебным решениям, затрагивающим личные свободы.
- Байден стремится ответить на решение Верховного суда относительно иммунитета Трампа и усилить принцип равенства перед законом.
Как Байден планирует ограничить иммунитет Трампа от существующих судебных преследований
Отмечается, что действующий глава Белого дома хочет добиться внесения правок в Конституцию США, согласно которым президенты не будут иметь иммунитет от федерального преследования.
Подчеркивается, что таким образом Байден хочет ответить на решение Верховного суда от 1 июля по делу Дональда Трампа, согласно которому у президентов есть определенный иммунитет от преследования за "официальные действия" во время пребывания на своем посту.
Журналисты издания подчеркивают, что внесение такой правки в Конституцию будет сложной задачей.
Для этого требуется поддержка двух третей обеих палат Конгресса или съезда, созванного двумя третями штатов, а также одобрение трех четвертей законодательных органов штатов.
Что известно о судебных делах против Трампа
Окружной суд штата Флорида закрыл уголовное дело против Дональда Трампа по обращению с секретными документами.
Как отмечается, судья Айлин Кэннон удовлетворила ходатайство Трампа о закрытии дела на основании того, что назначение Министерством юстиции США специального прокурора Джека Смита нарушает положения Конституции США.
Дональду Трампу и его партнеру Уолту Наути выдвинули обвинения по 31 пункту по делу об обращении с секретными документами.
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