Президент США Джо Байден планирует призвать к введению ограничений по иммунитету руководителей государства от судебных преследований.

Как Байден планирует ограничить иммунитет Трампа от существующих судебных преследований

Отмечается, что действующий глава Белого дома хочет добиться внесения правок в Конституцию США, согласно которым президенты не будут иметь иммунитет от федерального преследования.

Подчеркивается, что таким образом Байден хочет ответить на решение Верховного суда от 1 июля по делу Дональда Трампа, согласно которому у президентов есть определенный иммунитет от преследования за "официальные действия" во время пребывания на своем посту.

Текущее положение дел ненормальное и подрывает доверие общества к решениям суда, включая те, которые затрагивают личные свободы. Мы находимся на краю пропасти, - заявляет Байден в материале, который планируется опубликовать в понедельник утром, согласно выпискам, предоставленным представителем Белого дома. Поделиться

Трамп в суде

Журналисты издания подчеркивают, что внесение такой правки в Конституцию будет сложной задачей.

Для этого требуется поддержка двух третей обеих палат Конгресса или съезда, созванного двумя третями штатов, а также одобрение трех четвертей законодательных органов штатов.

Что известно о судебных делах против Трампа

Окружной суд штата Флорида закрыл уголовное дело против Дональда Трампа по обращению с секретными документами.

Как отмечается, судья Айлин Кэннон удовлетворила ходатайство Трампа о закрытии дела на основании того, что назначение Министерством юстиции США специального прокурора Джека Смита нарушает положения Конституции США.

Дональду Трампу и его партнеру Уолту Наути выдвинули обвинения по 31 пункту по делу об обращении с секретными документами.