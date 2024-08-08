Байден заявив про загрозу насильства і провокацій з боку Трампа у разі поразки на виборах
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Байден заявив про загрозу насильства і провокацій з боку Трампа у разі поразки на виборах

Дональд Трамп
Джерело:  CBS News

За словами чинного президента США Джо Байдена, кандидат від республіканців Дональд Трамп навряд чи погодиться на мирну передачу влади у разі власної поразки на президентських виборах. 

Головні тези:

  • Байден попереджає про можливі провокації та насильство з боку Трампа у разі його поразки на виборах.
  • Трамп може не погодитись на мирну передачу влади у разі поразки на виборах, залишаючи відкритими питання безпеки та стабільності.
  • Представники команди Трампа висловлюють негативне ставлення до України, що викликає обурення.
  • Джей Ді Венс, кандидат у віцепрезиденти від партії Трампа, ігнорував заклики з Києва та робив примирені заяви лише під час передвиборчої кампанії.
  • Попередні випадки суперечок Трампа щодо результатів виборів посилюють обурення та побоювання щодо можливих наслідків його поведінки.

Байден попереджає про загрозу провокацій з боку Трампа

Зокрема, глава Білого дому нагадав, що під час минулих президентських виборів у США у 2020 році Трамп поставив під сумнів свою поразку і не погодився з результатами виборів.

Він говорить те, що говорить. Ми не сприймаємо його всерйоз. Він говорить серйозно, всі ці слова про те, що "якщо ми програємо, то буде кривава бійня, це будуть вкрадені вибори. Подивіться, що вони намагаються зробити зараз у місцевих виборчих округах, де люди підраховують голоси, - зазначає Байден.

Байден попереджає про провокації з боку Трампа у разі поразки на виборах
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Що відомо про ставлення представників команди Трампа до України

За інформацією журналістів видання The Washington Post з посиланням на праворадикального блогера Чарльза Джонсона, у приватній переписці кандидат від Трампа у віцепрезиденти США, Джей Ді Венс негативно висловлювався щодо України.

Республіканець нібито у грубій формі зізнавався у неприязні до уряду України, а також свідомо ігнорував заклики з Києва щодо допомоги в період, коли Конгрес блокував пакет фінансування для українських військових потреб.

У жовтні 2023, за словами Венса, він не брав слухавку, коли йому телефонували "серйозні хлопці – голови їхньої розвідки та Повітряних сил – скаржитися щодо F-16".

На передвиборчому мітингу Джей Ді Венс заявив, що щодо України "треба вірити та просувати прийнятний мир", а це, на його думку, здатен робити лише Дональд Трамп. 

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