За словами чинного президента США Джо Байдена, кандидат від республіканців Дональд Трамп навряд чи погодиться на мирну передачу влади у разі власної поразки на президентських виборах.
Головні тези:
- Байден попереджає про можливі провокації та насильство з боку Трампа у разі його поразки на виборах.
- Трамп може не погодитись на мирну передачу влади у разі поразки на виборах, залишаючи відкритими питання безпеки та стабільності.
- Представники команди Трампа висловлюють негативне ставлення до України, що викликає обурення.
- Джей Ді Венс, кандидат у віцепрезиденти від партії Трампа, ігнорував заклики з Києва та робив примирені заяви лише під час передвиборчої кампанії.
- Попередні випадки суперечок Трампа щодо результатів виборів посилюють обурення та побоювання щодо можливих наслідків його поведінки.
Байден попереджає про загрозу провокацій з боку Трампа
Зокрема, глава Білого дому нагадав, що під час минулих президентських виборів у США у 2020 році Трамп поставив під сумнів свою поразку і не погодився з результатами виборів.
Що відомо про ставлення представників команди Трампа до України
За інформацією журналістів видання The Washington Post з посиланням на праворадикального блогера Чарльза Джонсона, у приватній переписці кандидат від Трампа у віцепрезиденти США, Джей Ді Венс негативно висловлювався щодо України.
Республіканець нібито у грубій формі зізнавався у неприязні до уряду України, а також свідомо ігнорував заклики з Києва щодо допомоги в період, коли Конгрес блокував пакет фінансування для українських військових потреб.
У жовтні 2023, за словами Венса, він не брав слухавку, коли йому телефонували "серйозні хлопці – голови їхньої розвідки та Повітряних сил – скаржитися щодо F-16".
На передвиборчому мітингу Джей Ді Венс заявив, що щодо України "треба вірити та просувати прийнятний мир", а це, на його думку, здатен робити лише Дональд Трамп.
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