По словам действующего президента США Джо Байдена, кандидат от республиканцев Дональд Трамп вряд ли согласится на мирную передачу властей в случае собственного поражения на президентских выборах.
Главные тезисы
- Байден предупреждает о возможных провокациях и насилии со стороны Трампа в случае поражения на выборах
- Трамп может не согласиться на мирную передачу власти, что вызывает опасения относительно стабильности и безопасности
- Отношение представителей команды Трампа к Украине вызывает негодование, как показывают документы от журналистов издания The Washington Post
- Джей Ди Венс, кандидат в вице-президента от партии Трампа, проявлял неприязнь к Украине, игнорируя призывы из Киева, что отражает его позицию в отношении страны
- Предыдущие споры Трампа по поводу результатов выборов усиливают тревогу относительно поведения президента и возможных последствий этого поведения
Байден предупреждает об угрозе провокаций со стороны Трампа
В частности, глава Белого дома напомнил, что во время прошлых президентских выборов в США в 2020 году Трамп подверг сомнению свое поражение и не согласился с результатами выборов.
Что известно об отношении представителей команды Трампа к Украине
По информации журналистов издания The Washington Post со ссылкой на праворадикального блогера Чарльза Джонсона, в частной переписке кандидат от Трампа в вице-президенты США, Джей Ди Венс негативно высказывался по Украине.
Республиканец якобы в грубой форме признавался в неприязне к правительству Украины, а также сознательно игнорировал призывы из Киева о помощи в период, когда Конгресс блокировал пакет финансирования для украинских военных нужд.
В октябре 2023 года, по словам Венса, он не брал трубку, когда ему звонили по телефону "серьезные ребята - главы их разведки и Воздушных сил - жаловаться на F-16".
На предвыборном митинге Джей Ди Вэнс заявил, что в отношении Украины "надо верить и продвигать приемлемый мир", а это, по его мнению, способен делать только Дональд Трамп.
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