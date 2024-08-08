Байден заявил об угрозе насилия и провокаций со стороны Трампа в случае поражения на выборах
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Байден заявил об угрозе насилия и провокаций со стороны Трампа в случае поражения на выборах

Дональд Трамп
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Источник:  CBS News

По словам действующего президента США Джо Байдена, кандидат от республиканцев Дональд Трамп вряд ли согласится на мирную передачу властей в случае собственного поражения на президентских выборах.

Главные тезисы

  • Байден предупреждает о возможных провокациях и насилии со стороны Трампа в случае поражения на выборах
  • Трамп может не согласиться на мирную передачу власти, что вызывает опасения относительно стабильности и безопасности
  • Отношение представителей команды Трампа к Украине вызывает негодование, как показывают документы от журналистов издания The Washington Post
  • Джей Ди Венс, кандидат в вице-президента от партии Трампа, проявлял неприязнь к Украине, игнорируя призывы из Киева, что отражает его позицию в отношении страны
  • Предыдущие споры Трампа по поводу результатов выборов усиливают тревогу относительно поведения президента и возможных последствий этого поведения

Байден предупреждает об угрозе провокаций со стороны Трампа

В частности, глава Белого дома напомнил, что во время прошлых президентских выборов в США в 2020 году Трамп подверг сомнению свое поражение и не согласился с результатами выборов.

Он говорит то, что говорит. Мы не воспринимаем его всерьез. Он говорит серьезно, все эти слова о том, что "если мы проигрываем, то будет кровавая бойня, это будут украденные выборы. Посмотрите, что они пытаются сделать сейчас в местных избирательных округах, где люди подсчитывают голоса", - отмечает Байден.

Байден предупреждает о провокациях со стороны Трампа в случае поражения на выборах
Камала Гаррис и Джо Байден

Что известно об отношении представителей команды Трампа к Украине

По информации журналистов издания The Washington Post со ссылкой на праворадикального блогера Чарльза Джонсона, в частной переписке кандидат от Трампа в вице-президенты США, Джей Ди Венс негативно высказывался по Украине.

Республиканец якобы в грубой форме признавался в неприязне к правительству Украины, а также сознательно игнорировал призывы из Киева о помощи в период, когда Конгресс блокировал пакет финансирования для украинских военных нужд.

В октябре 2023 года, по словам Венса, он не брал трубку, когда ему звонили по телефону "серьезные ребята - главы их разведки и Воздушных сил - жаловаться на F-16".

На предвыборном митинге Джей Ди Вэнс заявил, что в отношении Украины "надо верить и продвигать приемлемый мир", а это, по его мнению, способен делать только Дональд Трамп.

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