Байден закликав посилити допомогу України після атаки РФ на Різдво
Категорія
Світ
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Байден закликав посилити допомогу України після атаки РФ на Різдво

The White House
Байден закликав посилити допомогу України після атаки РФ на Різдво
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Президент США Джо Байден засудив нічну атаку Росії на Україну та доручив Пентагону збільшити постачання зброї для українських сил.

Головні тези:

  • Джо Байден засудив атаку Росії на Україну та наказав збільшити постачання зброї для українських сил після масованих ракетних та дронових ударів
  • США разом із міжнародною спільнотою підтримують Україну в боротьбі з російською агресією до здобуття перемоги
  • Байден розглядає запровадження масштабних санкцій проти російської енергетики для підтримки України та підвищення важелів впливу на майбутні переговори з Росією
  • Санкції можуть бути спрямовані проти тіньового флоту Росії та російських експортерів нафти
  • Міжнародні заходи підтримки України є важливим елементом міжнародної політики в реагуванні на агресію Росії

Байден відреагував на масований обстріл РФ України на Різдво

Як повідомляють у Білому домі, вранці на Різдво Росія здійснила масовані ракетні та дронові удари по українських містах і критичній інфраструктурі, намагаючись позбавити людей тепла та електроенергії в зимовий період.

Український народ заслуговує на мир і безпеку. США разом із міжнародною спільнотою й надалі підтримуватимуть Україну, поки вона не здобуде перемогу над агресією Росії, — заявив Байден.

Президент підкреслив, що Сполучені Штати вже передали Україні сотні систем ППО, і нові постачання вже в процесі.

Я доручив Міністерству оборони збільшити постачання зброї Україні. Ми продовжимо працювати, щоб зміцнити обороноздатність України в її боротьбі з російською агресією.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Що відомо про ймовірність запровадження Байденом масштабних санкцій проти російської енергетики

За інформацією співрозмовників видання, санкції будуть спрямовані проти “тіньового флоту” Росії, який перевозить російську нафту в обхід західних санкцій.

Санкції також торкнуться російських експортерів нафти, на яких наразі не накладені обмеження.

Також обговорюється можливе позбавлення ліцензії банків, які обробляють операції з російськими енергоносіями.

За словами співрозмовників, такий крок надасть більше важелів впливу майбутньому президенту Дональду Трампу та його команди під час майбутніх переговорів з врегулювання розв’язаної Росією злочинної війни проти України.

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