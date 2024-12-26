Байден закликав посилити допомогу України після атаки РФ на Різдво

Президент США Джо Байден засудив нічну атаку Росії на Україну та доручив Пентагону збільшити постачання зброї для українських сил.

Байден відреагував на масований обстріл РФ України на Різдво

Як повідомляють у Білому домі, вранці на Різдво Росія здійснила масовані ракетні та дронові удари по українських містах і критичній інфраструктурі, намагаючись позбавити людей тепла та електроенергії в зимовий період.

Український народ заслуговує на мир і безпеку. США разом із міжнародною спільнотою й надалі підтримуватимуть Україну, поки вона не здобуде перемогу над агресією Росії, — заявив Байден. Поширити

Президент підкреслив, що Сполучені Штати вже передали Україні сотні систем ППО, і нові постачання вже в процесі.

Я доручив Міністерству оборони збільшити постачання зброї Україні. Ми продовжимо працювати, щоб зміцнити обороноздатність України в її боротьбі з російською агресією. Джо Байден Президент США

Що відомо про ймовірність запровадження Байденом масштабних санкцій проти російської енергетики

За інформацією співрозмовників видання, санкції будуть спрямовані проти “тіньового флоту” Росії, який перевозить російську нафту в обхід західних санкцій.

Санкції також торкнуться російських експортерів нафти, на яких наразі не накладені обмеження.

Також обговорюється можливе позбавлення ліцензії банків, які обробляють операції з російськими енергоносіями.