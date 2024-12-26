Байден призвал усилить помощь Украины после атаки РФ на Рождество

Президент США Джо Байден осудил ночную атаку России на Украину и поручил Пентагону увеличить поставки оружия для украинских сил.

Байден отреагировал на массированный обстрел РФ Украины на Рождество

Как сообщают в Белом доме, утром на Рождество Россия нанесла массированные ракетные и дроновые удары по украинским городам и критической инфраструктуре, пытаясь лишить людей тепла и электроэнергии в зимний период.

Украинский народ заслуживает мира и безопасности. США вместе с международным сообществом и дальше будут поддерживать Украину, пока она не одержит победу над агрессией России, — заявил Байден. Поделиться

Президент подчеркнул, что Соединенные Штаты уже передали Украине сотни систем ПВО и новые поставки уже в процессе.

Я поручил Министерству обороны увеличить поставки оружия Украине. Мы продолжим работать, чтобы укрепить обороноспособность Украины в борьбе с российской агрессией. Джо Байден Президент США

Что известно о вероятности введения Байденом масштабных санкций против российской энергетики

По информации собеседников издания, санкции будут направлены против "теневого флота" России, перевозящего российскую нефть в обход западных санкций.

Санкции также затронут российские экспортеры нефти, на которых пока не наложены ограничения.

Также обсуждается возможное лишение лицензии банков, обрабатывающих операции с российскими энергоносителями.