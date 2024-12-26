Байден призвал усилить помощь Украины после атаки РФ на Рождество
Категория
Мир
Дата публикации

Байден призвал усилить помощь Украины после атаки РФ на Рождество

The White House
Байден призвал усилить помощь Украины после атаки РФ на Рождество
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Президент США Джо Байден осудил ночную атаку России на Украину и поручил Пентагону увеличить поставки оружия для украинских сил.

Главные тезисы

  • Джо Байден осудил атаку России на Украину и приказал увеличить поставки оружия для украинских сил после массированных ракетных и дроновых ударов
  • США вместе с международным сообществом поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией до победы
  • Байден рассматривает введение масштабных санкций против российской энергетики для поддержки Украины и повышения рычагов влияния на предстоящие переговоры с Россией
  • Санкции могут быть направлены против теневого флота России и российских экспортеров нефти.
  • Международные меры поддержки Украины являются важным элементом международной политики в реагировании на агрессию России

Байден отреагировал на массированный обстрел РФ Украины на Рождество

Как сообщают в Белом доме, утром на Рождество Россия нанесла массированные ракетные и дроновые удары по украинским городам и критической инфраструктуре, пытаясь лишить людей тепла и электроэнергии в зимний период.

Украинский народ заслуживает мира и безопасности. США вместе с международным сообществом и дальше будут поддерживать Украину, пока она не одержит победу над агрессией России, — заявил Байден.

Президент подчеркнул, что Соединенные Штаты уже передали Украине сотни систем ПВО и новые поставки уже в процессе.

Я поручил Министерству обороны увеличить поставки оружия Украине. Мы продолжим работать, чтобы укрепить обороноспособность Украины в борьбе с российской агрессией.

Джо Байден

Джо Байден

Президент США

Что известно о вероятности введения Байденом масштабных санкций против российской энергетики

По информации собеседников издания, санкции будут направлены против "теневого флота" России, перевозящего российскую нефть в обход западных санкций.

Санкции также затронут российские экспортеры нефти, на которых пока не наложены ограничения.

Также обсуждается возможное лишение лицензии банков, обрабатывающих операции с российскими энергоносителями.

По словам собеседников, такой шаг окажет больше рычагов влиянию будущему президенту Дональду Трампу и его команде во время предстоящих переговоров по урегулированию развязанной Россией преступной войны против Украины.

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