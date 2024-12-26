Байден призвал усилить помощь Украины после атаки РФ на Рождество

Президент США Джо Байден осудил ночную атаку России на Украину и поручил Пентагону увеличить поставки оружия для украинских сил.
Главные тезисы
- Джо Байден осудил атаку России на Украину и приказал увеличить поставки оружия для украинских сил после массированных ракетных и дроновых ударов
- США вместе с международным сообществом поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией до победы
- Байден рассматривает введение масштабных санкций против российской энергетики для поддержки Украины и повышения рычагов влияния на предстоящие переговоры с Россией
- Санкции могут быть направлены против теневого флота России и российских экспортеров нефти.
- Международные меры поддержки Украины являются важным элементом международной политики в реагировании на агрессию России
Байден отреагировал на массированный обстрел РФ Украины на Рождество
Как сообщают в Белом доме, утром на Рождество Россия нанесла массированные ракетные и дроновые удары по украинским городам и критической инфраструктуре, пытаясь лишить людей тепла и электроэнергии в зимний период.
Президент подчеркнул, что Соединенные Штаты уже передали Украине сотни систем ПВО и новые поставки уже в процессе.
Что известно о вероятности введения Байденом масштабных санкций против российской энергетики
По информации собеседников издания, санкции будут направлены против "теневого флота" России, перевозящего российскую нефть в обход западных санкций.
Санкции также затронут российские экспортеры нефти, на которых пока не наложены ограничения.
Также обсуждается возможное лишение лицензии банков, обрабатывающих операции с российскими энергоносителями.
По словам собеседников, такой шаг окажет больше рычагов влиянию будущему президенту Дональду Трампу и его команде во время предстоящих переговоров по урегулированию развязанной Россией преступной войны против Украины.
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