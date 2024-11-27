Байден запросив у Конгресу додаткові 24 млрд дол для України

Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити додаткові 24 млрд дол для посилення військової підтримки України. Проте деякі республіканці вже розкритикували таку ідею Байдена.
Головні тези:
- Байден звернувся до Конгресу із проханням виділити 24 млрд дол для посилення підтримки України у сфері оборони.
- Частина республіканців виступає проти такої ідеї та критикує запит Байдена додаткового фінансування для України.
- Плани адміністрації Байдена включають виділення 8 млрд для закупівель озброєння від американських компаній та 16 млрд для поповнення арсеналу США.
- Заступниця речника Пентагону підкреслила, що американське оборонне відомство зробить все можливе, щоб Україна мала необхідні ресурси для боротьби.
Україна може отримати додаткову допомогу від США
Як зазначає видання, адміністративно-бюджетне управління Білого дому запропонувало включити цю фінансову допомогу до пакета заходів, спрямованих на уникнення зупинки фінансування під час роботи наступної адміністрації президента.
Із загальної суми 24 мільярди доларів, 8 мільярдів планується направити на фінансування контрактів із американськими компаніями для постачання озброєння Україні. Ще 16 мільярдів доларів призначено для поповнення запасів американського військового арсеналу.
Проте ініціатива Байдена зіткнулася з критикою з боку частини республіканців. Сенатор Майк Лі з Юти різко відреагував на цей запит у соцмережі X:
Joe Biden just gave away 4.7 billion in your taxpayer dollars by unilaterally “forgiving” loans to Ukraine.— Mike Lee (@SenMikeLee) November 26, 2024
Congress must not give him a free gift to further sabotage President Trump’s peace negotiations on the way out the door. Any Biden funding demands should be DOA. https://t.co/xnEu8hUA6P
Пропозиція викликала дискусії, підкреслюючи політичну напруженість навколо підтримки України.
Що відомо про плани Пентагона
Як стверджує заступниця спікера Міністерства оборони США, їхня команда буде продовжувати поповнювати свої запаси, оскільки не має права знижувати рівень боєготовності Штатів.
Окрім того, Сабріна Сінгх додала, що американське оборонне відомство зробить все можливе, щоб Україна отримала необхідні ресурси для успішної боротьби на полі бою.
До слова, нещодавно також стало відомо, що Джо Байден планує передати Україні понад 500 ракет.
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