Байден запросив у Конгресу додаткові 24 млрд дол для України
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Байден запросив у Конгресу додаткові 24 млрд дол для України

Байден запросив у Конгресу додаткові 24 млрд дол для України
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Президент США Джо Байден звернувся до Конгресу з проханням виділити додаткові 24 млрд дол для посилення військової підтримки України. Проте деякі республіканці вже розкритикували таку ідею Байдена.

Головні тези:

  • Байден звернувся до Конгресу із проханням виділити 24 млрд дол для посилення підтримки України у сфері оборони.
  • Частина республіканців виступає проти такої ідеї та критикує запит Байдена додаткового фінансування для України.
  • Плани адміністрації Байдена включають виділення 8 млрд для закупівель озброєння від американських компаній та 16 млрд для поповнення арсеналу США.
  • Заступниця речника Пентагону підкреслила, що американське оборонне відомство зробить все можливе, щоб Україна мала необхідні ресурси для боротьби.

Україна може отримати додаткову допомогу від США

Як зазначає видання, адміністративно-бюджетне управління Білого дому запропонувало включити цю фінансову допомогу до пакета заходів, спрямованих на уникнення зупинки фінансування під час роботи наступної адміністрації президента.

Із загальної суми 24 мільярди доларів, 8 мільярдів планується направити на фінансування контрактів із американськими компаніями для постачання озброєння Україні. Ще 16 мільярдів доларів призначено для поповнення запасів американського військового арсеналу.

Проте ініціатива Байдена зіткнулася з критикою з боку частини республіканців. Сенатор Майк Лі з Юти різко відреагував на цей запит у соцмережі X:

Джо Байден щойно пробачив Україні $4,7 мільярда платників податків. Конгрес не повинен дозволяти йому підривати мирні переговори президента Трампа. Усі вимоги Байдена щодо фінансування мають бути відхилені, — написав Майк Лі.

Пропозиція викликала дискусії, підкреслюючи політичну напруженість навколо підтримки України.

Що відомо про плани Пентагона

Як стверджує заступниця спікера Міністерства оборони США, їхня команда буде продовжувати поповнювати свої запаси, оскільки не має права знижувати рівень боєготовності Штатів.

Окрім того, Сабріна Сінгх додала, що американське оборонне відомство зробить все можливе, щоб Україна отримала необхідні ресурси для успішної боротьби на полі бою.

Ви бачили, що ми випускаємо великі пакети (допомоги — ред.), знаєте, з самого початку, і ви бачили, що ми випускаємо їх фактично майже щотижня. Тож я очікую, що протягом наступних місяців цієї адміністрації ви й надалі бачитимете ці пакети, які надходитимуть із наших запасів, — повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

До слова, нещодавно також стало відомо, що Джо Байден планує передати Україні понад 500 ракет.

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