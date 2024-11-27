Байден пригласил у Конгресса дополнительные 24 млрд долл для Украины

Президент США Джо Байден обратился в Конгресс с просьбой выделить дополнительные 24 млрд долл. для усиления военной поддержки Украины. Однако некоторые республиканцы уже подвергли критике такую идею Байдена.

Украина может получить дополнительную помощь от США

Как отмечает издание, административно-бюджетное управление Белого дома предложило включить эту финансовую помощь в пакет мер, направленных на избежание остановки финансирования во время работы следующей администрации президента.

Из общей суммы 24 млрд долларов, 8 млрд планируется направить на финансирование контрактов с американскими компаниями для поставки вооружения Украине Еще 16 млрд долларов предназначено для пополнения запасов американского военного арсенала.

Однако инициатива Байдена столкнулась с критикой со стороны республиканцев. Сенатор Майк Ли из Юты резко отреагировал на этот запрос в соцсети X:

Джо Байден только что простил Украине $4,7 миллиарда налогоплательщиков. Конгресс не должен позволять ему подрывать мирные переговоры президента Трампа. Поделиться

Joe Biden just gave away 4.7 billion in your taxpayer dollars by unilaterally “forgiving” loans to Ukraine.



Congress must not give him a free gift to further sabotage President Trump’s peace negotiations on the way out the door. Any Biden funding demands should be DOA. https://t.co/xnEu8hUA6P — Mike Lee (@SenMikeLee) November 26, 2024

Предложение вызвало дискуссии, подчеркивая политическую напряженность вокруг поддержки Украины.

Что известно о планах Пентагона

Как утверждает заместитель спикера Министерства обороны США, их команда будет продолжать пополнять свои запасы, поскольку не имеет права снижать уровень боеготовности Штатов.

Кроме того Сабрина Сингх добавила, что американское оборонное ведомство сделает все возможное, чтобы Украина получила необходимые ресурсы для успешной борьбы на поле боя.

Вы видели, что мы выпускаем большие пакеты (помощи — ред.), знаете, с самого начала, и вы видели, что мы выпускаем их фактически почти еженедельно. Поэтому я ожидаю, что в течение следующих месяцев этой администрации вы будете и дальше видеть эти пакеты, которые будут поступать из наших запасов, — сообщила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх. Поделиться

К слову, недавно стало известно, что Джо Байден планирует передать Украине более 500 ракет.