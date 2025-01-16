Байден згадав у прощальній промові Україну. Про що говорив лідер

Чинний президент США Джо Байден підбив підсумки свого чотирирічного терміну на посаді за кілька днів до інавгурації Дональда Трампа. У 19-хвилинному зверненні з Овального кабінету він торкнувся ключових питань, зокрема війни РФ проти України.

Байден підбив підсумки президентського терміну

У своєму зверненні Байден переважно зосередився на тому, щоб окреслити майбутні виклики для американської демократії, а також попередив про загрози, пов’язані з підривом інституцій, яким він присвятив понад пів століття.

Він закликав американців брати активну участь у демократичних процесах, незважаючи на націоналістичні тенденції, які він пов’язує з адміністрацією свого наступника, Дональда Трампа.

Президент зазначив, що для оцінки результатів його діяльності потрібен час, але він висловив гордість за досягнення своєї команди.

Під час прощального звернення Байден коротко прокоментував війну РФ проти України. Він наголосив на стратегічному провалі Москви, яка не змогла знищити суверенітет України.

Україна все ще вільна, — заявив Байден. Поширити

Байден наголосив на досягненнях у зовнішній та внутрішній політиці

Байден акцентував увагу на своїх успіхах у зміцненні НАТО та протистоянні конкурентам США, зокрема Китаю. Серед інших досягнень він виділив:

зниження вартості ліків для літніх людей;

ухвалення законів щодо безпеки зброї;

покращення доступу до медичної допомоги для ветеранів.

Окремо президент зупинився на ризиках і можливостях, пов’язаних із розвитком штучного інтелекту, підкресливши важливість лідерства США у цій сфері.