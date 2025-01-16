Байден згадав у прощальній промові Україну. Про що говорив лідер

Чинний президент США Джо Байден підбив підсумки свого чотирирічного терміну на посаді за кілька днів до інавгурації Дональда Трампа. У 19-хвилинному зверненні з Овального кабінету він торкнувся ключових питань, зокрема війни РФ проти України.
Головні тези:
- Байден підбив підсумки свого президентського терміну та звернув увагу на майбутні виклики для американської демократії.
- Президент висловив гордість за досягнення своєї команди та наголосив на важливості участі громадян у демократичних процесах.
- Байден зауважив стратегічний провал РФ у війні проти України та підтримав суверенітет країни.
- Лідер США акцентував увагу на своїх досягненнях у зміцненні НАТО та протистоянні конкурентам, зокрема Китаю.
- Байден підкреслив важливість лідерства США у розвитку штучного інтелекту, закликавши країну очолити світ у цій сфері.
Байден підбив підсумки президентського терміну
У своєму зверненні Байден переважно зосередився на тому, щоб окреслити майбутні виклики для американської демократії, а також попередив про загрози, пов’язані з підривом інституцій, яким він присвятив понад пів століття.
Він закликав американців брати активну участь у демократичних процесах, незважаючи на націоналістичні тенденції, які він пов’язує з адміністрацією свого наступника, Дональда Трампа.
Президент зазначив, що для оцінки результатів його діяльності потрібен час, але він висловив гордість за досягнення своєї команди.
Під час прощального звернення Байден коротко прокоментував війну РФ проти України. Він наголосив на стратегічному провалі Москви, яка не змогла знищити суверенітет України.
Байден наголосив на досягненнях у зовнішній та внутрішній політиці
Байден акцентував увагу на своїх успіхах у зміцненні НАТО та протистоянні конкурентам США, зокрема Китаю. Серед інших досягнень він виділив:
зниження вартості ліків для літніх людей;
ухвалення законів щодо безпеки зброї;
покращення доступу до медичної допомоги для ветеранів.
Окремо президент зупинився на ризиках і можливостях, пов’язаних із розвитком штучного інтелекту, підкресливши важливість лідерства США у цій сфері.
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