Байден упомянул в прощальной речи Украину. О чем говорил лидер
Категория
Мир
Дата публикации

Байден упомянул в прощальной речи Украину. О чем говорил лидер

The White House
Байден упомянул в прощальной речи Украину. О чем говорил лидер
Read in English
Читати українською

Действующий президент США Джо Байден подвел итоги своего четырехлетнего срока в должности за несколько дней до инаугурации Дональда Трампа. В 19-минутном обращении из Овального кабинета он затронул ключевые вопросы, в частности, войну РФ против Украины.

Главные тезисы

  • Байден подвел итоги своего президентского срока и обратил внимание на будущие вызовы американской демократии.
  • Президент выразил гордость за достижение своей команды и отметил важность участия граждан в демократических процессах.
  • Байден заметил стратегический провал РФ в войне против Украины и поддержал суверенитет страны.
  • Лидер США акцентировал внимание на своих достижениях в укреплении НАТО и противостоянии конкурентам, в частности, Китая.
  • Байден подчеркнул важность лидерства США в развитии искусственного интеллекта, призвав страну возглавить мир в этой сфере.

Байден подвел итоги президентского срока

В своем обращении Байден в основном сосредоточился на том, чтобы определить будущие вызовы для американской демократии, а также предупредил об угрозах, связанных с подрывом институтов, которым он посвятил более полувека.

Он призвал американцев активно участвовать в демократических процессах, несмотря на националистические тенденции, которые он связывает с администрацией своего преемника, Дональда Трампа.

Президент отметил, что для оценки результатов его деятельности нужно время, но он выразил гордость за достижение своей команды.

В ходе прощального обращения Байден кратко прокомментировал войну РФ против Украины. Он отметил стратегический провал Москвы, который не смог уничтожить суверенитет Украины.

Украина все еще свободна, — заявил Байден.

Байден отметил достижения в вонешней и внутренней политике

Байден акцентировал внимание на своих успехах в укреплении НАТО и противостоянии конкурентам США, в частности, Китая. Среди других достижений он выделил:

  • снижение стоимости лекарства для пожилых людей;

  • принятие законов о безопасности оружия;

  • улучшение доступа к медицинской помощи для ветеранов.

Отдельно президент остановился на рисках и возможностях, связанных с развитием искусственного интеллекта, подчеркнув важность лидерства США в этой сфере.

В эпоху искусственного интеллекта как никогда важно, чтобы люди руководили. И как страна свободы, Америка, а не Китай, должна возглавить мир в развитии искусственного интеллекта, подытожил Байден.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
У Путина серьезные проблемы. Байден обратился к Украине и Конгрессу
Байден
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
У Байдена готовят для администрации Трампа сильные позиции по отношению к Украине
У Байдена готовят для администрации Трампа сильные позиции по отношению к Украине
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп может добить экономику России после санкций Байдена
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?