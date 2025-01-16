Байден упомянул в прощальной речи Украину. О чем говорил лидер

Действующий президент США Джо Байден подвел итоги своего четырехлетнего срока в должности за несколько дней до инаугурации Дональда Трампа. В 19-минутном обращении из Овального кабинета он затронул ключевые вопросы, в частности, войну РФ против Украины.

Байден подвел итоги президентского срока

В своем обращении Байден в основном сосредоточился на том, чтобы определить будущие вызовы для американской демократии, а также предупредил об угрозах, связанных с подрывом институтов, которым он посвятил более полувека.

Он призвал американцев активно участвовать в демократических процессах, несмотря на националистические тенденции, которые он связывает с администрацией своего преемника, Дональда Трампа.

Президент отметил, что для оценки результатов его деятельности нужно время, но он выразил гордость за достижение своей команды.

В ходе прощального обращения Байден кратко прокомментировал войну РФ против Украины. Он отметил стратегический провал Москвы, который не смог уничтожить суверенитет Украины.

Украина все еще свободна, — заявил Байден. Поделиться

Байден отметил достижения в вонешней и внутренней политике

Байден акцентировал внимание на своих успехах в укреплении НАТО и противостоянии конкурентам США, в частности, Китая. Среди других достижений он выделил:

снижение стоимости лекарства для пожилых людей;

принятие законов о безопасности оружия;

улучшение доступа к медицинской помощи для ветеранов.

Отдельно президент остановился на рисках и возможностях, связанных с развитием искусственного интеллекта, подчеркнув важность лидерства США в этой сфере.