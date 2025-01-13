У Байдена готовят для администрации Трампа сильные позиции по отношению к Украине
Категория
Украина
Дата публикации

У Байдена готовят для администрации Трампа сильные позиции по отношению к Украине

У Байдена готовят для администрации Трампа сильные позиции по отношению к Украине
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Источник:  CBS News

Администрация действующего президента США Джо Байдена работает над тем, чтобы обеспечить будущего президента Дональда Трампа максимально сильной позицией по отношению к Украине.

Главные тезисы

  • Администрация Байдена планирует передать Трампу максимально сильные позиции по отношению к Украине для дальнейшей реализации внешнеполитических задач.
  • Джо Байден призвал Конгресс бороться за поддержку Украины и не прекращать финансирование, несмотря на возможные намерения Трампа.
  • Байден отметил ухудшение положения Путина из-за войны с Украиной и экономического давления союзников и призвал не допускать ему восстановления.
  • Действующий президент США заявил, что прилагает все усилия для обеспечения Украины ресурсами для победы над врагом.
  • Байден выразил уверенность, что политические силы в Конгрессе не позволят Трампу ограничивать поддержку Украины и подкрепили его призыв к борьбе.

Что готовит администрация Байдена для Трампа

Как отмечается, во время интервью ведущая выразила обеспокоенность критиков по поводу возможности завершения войны в Украине на условиях, не выгодных Киеву, во время президентства Трампа.

В ответ госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что обсуждение таких сценариев нецелесообразно.

Что имеет смысл — это убедиться, что мы дадим следующей администрации, будущей администрации Трампа, как можно более сильные позиции для того, чтобы она могла реализовывать политику по всему миру независимо от того, Украина или что-то другое.

Энтони Блинкен

Энтони Блинкен

Госсекретарь США

Байден призвал Конгресс бороться за победу Украины

Глава Белого дома обратил внимание на то, что в Конгрессе есть значительное количество демократов и республиканцев, которые не позволят Трампу остановить помощь Украине.

Я знаю, на холме (Капитолийском — ред.) есть значительное количество демократов и республиканцев, которые считают, что мы должны продолжать поддерживать Украину. Я надеюсь и ожидаю, что они выскажутся и не согласятся с президентом (Дональдом Трампом — ред.), если тот решит прекратить финансирование Украины, — заявил Джо Байден.

По словам американского лидера, российский диктатор находится "в плохой форме", поскольку захватническая война против Украины стала для него крайне изнурительной.

Кроме того, мощное экономическое давление союзников Киева на РФ также сыграло немаловажную роль.

На этом фоне Байден призвал Украину, США и всех партнеров не дать Владимиру Путину шанса на передышку и восстановление.

У Путина сейчас экономические проблемы, серьезные экономические проблемы, а также политические проблемы внутри страны, — заявил действующий президент США.

Кроме того Джо Байден добавил, что делает все возможное в рамках своих сил и полномочий, чтобы обеспечить Украину ресурсами для победы над врагом.

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