У Байдена готовят для администрации Трампа сильные позиции по отношению к Украине

Администрация действующего президента США Джо Байдена работает над тем, чтобы обеспечить будущего президента Дональда Трампа максимально сильной позицией по отношению к Украине.
Главные тезисы
- Администрация Байдена планирует передать Трампу максимально сильные позиции по отношению к Украине для дальнейшей реализации внешнеполитических задач.
- Джо Байден призвал Конгресс бороться за поддержку Украины и не прекращать финансирование, несмотря на возможные намерения Трампа.
- Байден отметил ухудшение положения Путина из-за войны с Украиной и экономического давления союзников и призвал не допускать ему восстановления.
- Действующий президент США заявил, что прилагает все усилия для обеспечения Украины ресурсами для победы над врагом.
- Байден выразил уверенность, что политические силы в Конгрессе не позволят Трампу ограничивать поддержку Украины и подкрепили его призыв к борьбе.
Что готовит администрация Байдена для Трампа
Как отмечается, во время интервью ведущая выразила обеспокоенность критиков по поводу возможности завершения войны в Украине на условиях, не выгодных Киеву, во время президентства Трампа.
В ответ госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что обсуждение таких сценариев нецелесообразно.
Байден призвал Конгресс бороться за победу Украины
Глава Белого дома обратил внимание на то, что в Конгрессе есть значительное количество демократов и республиканцев, которые не позволят Трампу остановить помощь Украине.
По словам американского лидера, российский диктатор находится "в плохой форме", поскольку захватническая война против Украины стала для него крайне изнурительной.
Кроме того, мощное экономическое давление союзников Киева на РФ также сыграло немаловажную роль.
На этом фоне Байден призвал Украину, США и всех партнеров не дать Владимиру Путину шанса на передышку и восстановление.
Кроме того Джо Байден добавил, что делает все возможное в рамках своих сил и полномочий, чтобы обеспечить Украину ресурсами для победы над врагом.
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