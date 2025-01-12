Встреча Трампа и Путина. Что предлагает президент Сербии

В скором времени должна состояться встреча нового президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. На этом фоне сербский лидер Александр Вучич предложил провести переговоры в Белграде.
Главные тезисы
- Сербия, не входящая ни в один военный альянс, гарантирует соответствующий уровень безопасности для переговоров.
- Вучич напомнил о колоссальном уровне поддержки Трампа сербским народом.
- Новоизбранный президент США уже активно готовится к встрече с Путиным.
Вучич предлагает Белград для встречи Трампа и Путина
Президент Сербии официально подтвердил, что его страна заинтересована в принятии встречи американского лидера и нелегитимного президента России.
Кроме того, он добавил, что гарантирует политикам соответствующий уровень безопасности, пишет РТС.
По словам Вучича, Сербия — это страна, где Дональд Трамп имеет самую большую во всей Европе поддержку.
Более того, Вучич в очередной раз напомнил, что его страна не входит ни в один военный альянс.
Что известно о предстоящей встрече Трампа и Путина
Об активной подготовке к ней недавно заявил сам новоизбранный президент США Дональд Трамп.
Кроме того, он отметил, что именно российский диктатор Владимир Путин первым предложил провести переговоры. Их дата пока не раскрывается.
Также советник Трампа по вопросам нацбезопасности, конгрессмен Майк Уолц сообщил, что уже скоро состоится как минимум телефонный звонок между Трампом и Путиным.
По словам последнего, это произойдет в ближайшие несколько дней или недель.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-