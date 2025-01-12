Встреча Трампа и Путина. Что предлагает президент Сербии

В скором времени должна состояться встреча нового президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. На этом фоне сербский лидер Александр Вучич предложил провести переговоры в Белграде.

Вучич предлагает Белград для встречи Трампа и Путина

Президент Сербии официально подтвердил, что его страна заинтересована в принятии встречи американского лидера и нелегитимного президента России.

Кроме того, он добавил, что гарантирует политикам соответствующий уровень безопасности, пишет РТС.

По словам Вучича, Сербия — это страна, где Дональд Трамп имеет самую большую во всей Европе поддержку.

Нет страны, которая могла бы сравниться с Сербией по уровню одобрения президента Трампа… И, с другой стороны, это также страна, где очень популярен президент Путин. Поэтому, я думаю, это место на планете Земля, которое очень хорошо подходит обоим. Александр Вучич Президент Сербии

Более того, Вучич в очередной раз напомнил, что его страна не входит ни в один военный альянс.

Что известно о предстоящей встрече Трампа и Путина

Об активной подготовке к ней недавно заявил сам новоизбранный президент США Дональд Трамп.

Кроме того, он отметил, что именно российский диктатор Владимир Путин первым предложил провести переговоры. Их дата пока не раскрывается.

Президент Путин хочет встретиться. Он заявлял об этом даже публично, и мы должны прекратить эту войну, — добавил Трамп, имея в виду захватническую войну РФ против Украины. Поделиться

Также советник Трампа по вопросам нацбезопасности, конгрессмен Майк Уолц сообщил, что уже скоро состоится как минимум телефонный звонок между Трампом и Путиным.