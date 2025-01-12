Зустріч Трампа і Путіна. Що пропонує президент Сербії

Незабаром повинна відбутися зустріч нового президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. На цьому тлі сербський лідер Александар Вучич запропонував провести переговори у Белграді.

Вучич пропонує Белград для зустрічі Трампа і Путіна

Президент Сербії офіційно підтвердив, що його країна зацікавлена прийняти зустріч американського лідера та нелегітимного президента Росії.

Окрім того, він додав, що гарантує політикам відповідний рівень безпеки, пише РТС.

За словами Вучича, Сербія — це країна, де Дональд Трамп має найбільшу у всій Європі підтримку.

Немає країни, яка могла би зрівнятися із Сербією за рівнем схвалення президента Трампа… І, з іншого боку, це також країна, де дуже, дуже популярний президент Путін. Тож, я думаю, це те місце на планеті Земля, яке дуже добре підходить обом. Александар Вучич Президент Сербії

Ба більше, Вучич вкотре нагадав, що його країна не входить до жодного військового альянсу.

Що відомо про майбутню зустріч Трампа та Путіна

Про активну підготовку до неї нещодавно заявив сам новообраний президент США Дональд Трамп.

Окрім того, він наголосив, що саме російський диктатор Володимир Путін першим запропонував провести перемовини. Їхня дата поки не розкривається.

Президент Путін хоче зустрітись. Він заявляв про це навіть публічно, і ми маємо покласти край цій війні, — додав Трамп, маючи на увазі загарбницьку війну РФ проти України. Поширити

Також радник Трампа з питань нацбезпеки, конгресмен Майк Волц повідомив, що уже скоро відбудеться щонайменше телефонний дзвінок між Трампом та Путіним.