У Байдена готують для адміністрації Трампа сильні позиції щодо України

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена працює над тим, щоб забезпечити майбутнього президента Дональда Трампа максимально сильною позицією щодо України.

Що готує адміністрація Байдена для Трампа

Як зазначається, під час інтерв’ю ведуча висловила занепокоєння критиків щодо можливості завершення війни в Україні на умовах, не вигідних Києву, під час президентства Трампа.

У відповідь держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що обговорення таких сценаріїв є недоцільним.

Що має сенс — це переконатися, що ми дамо наступній адміністрації, майбутній адміністрації Трампа, якомога сильніші позиції для того, щоб вона могла реалізовувати політику по всьому світу незалежно від того, чи це Україна, чи щось інше. Ентоні Блінкен Держсекретар США

Байден закликав Конгрес боротися за перемогу України

Очільник Білого дому звернув увагу на те, що в Конгресі є значна кількість демократів і республіканців”, які не дозволять Трампу зупинити допомогу Україні.

Я знаю, на (Капітолійському — ред.) пагорбі є значна кількість демократів і республіканців, які вважають, що ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Я сподіваюсь і очікую, що вони висловляться та не погодяться з президентом (Дональдом Трампом — ред.), якщо той вирішить припинити фінансування України, — заявив Джо Байден. Поширити

За словами американського лідера, наразі російський диктатор перебуває "у поганій формі", оскільки загарбницька війна проти України стала для нього вкрай виснажливою.

Окрім того, потужний економічний тиск союзників Києва на РФ також відіграв важливу роль.

На цьому тлі Байден закликав Україну, США та всіх партнерів не дати Володимиру Путіну шансу на перепочинок та відновлення.

У Путіна зараз економічні проблеми, серйозні економічні проблеми, а також політичні проблеми всередині країни, — заявив чинний президент США. Поширити

Окрім того, Джо Байден додав, що робить усе можливе в рамках своїх сил та повноважень, щоб забезпечити Україну ресурсами для перемоги над ворогом.