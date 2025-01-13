У Байдена готують для адміністрації Трампа сильні позиції щодо України

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена працює над тим, щоб забезпечити майбутнього президента Дональда Трампа максимально сильною позицією щодо України.
Головні тези:
- Адміністрація Байдена планує передати Трампові максимально сильні позиції стосовно України для подальшої реалізації зовнішньополітичних завдань.
- Джо Байден закликав Конгрес боротися за підтримку України та не припиняти фінансування, незважаючи на можливі наміри Трампа.
- Байден відзначив погіршення становища Путіна через війну з Україною та економічний тиск союзників, і закликав не допускати йому відновлення.
- Чинний президент США заявив, що докладає усіх зусиль для забезпечення України ресурсами для перемоги над ворогом.
- Байден висловив впевненість, що політичні сили в Конгресі не дозволять Трампу обмежувати підтримку України та підкріпили його заклик до боротьби.
Що готує адміністрація Байдена для Трампа
Як зазначається, під час інтерв’ю ведуча висловила занепокоєння критиків щодо можливості завершення війни в Україні на умовах, не вигідних Києву, під час президентства Трампа.
У відповідь держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що обговорення таких сценаріїв є недоцільним.
Байден закликав Конгрес боротися за перемогу України
Очільник Білого дому звернув увагу на те, що в Конгресі є значна кількість демократів і республіканців”, які не дозволять Трампу зупинити допомогу Україні.
За словами американського лідера, наразі російський диктатор перебуває "у поганій формі", оскільки загарбницька війна проти України стала для нього вкрай виснажливою.
Окрім того, потужний економічний тиск союзників Києва на РФ також відіграв важливу роль.
На цьому тлі Байден закликав Україну, США та всіх партнерів не дати Володимиру Путіну шансу на перепочинок та відновлення.
Окрім того, Джо Байден додав, що робить усе можливе в рамках своїх сил та повноважень, щоб забезпечити Україну ресурсами для перемоги над ворогом.
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