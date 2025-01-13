У Байдена готують для адміністрації Трампа сильні позиції щодо України
Категорія
Україна
Дата публікації

У Байдена готують для адміністрації Трампа сильні позиції щодо України

У Байдена готують для адміністрації Трампа сильні позиції щодо України
Джерело:  CBS News

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена працює над тим, щоб забезпечити майбутнього президента Дональда Трампа максимально сильною позицією щодо України.

Головні тези:

  • Адміністрація Байдена планує передати Трампові максимально сильні позиції стосовно України для подальшої реалізації зовнішньополітичних завдань.
  • Джо Байден закликав Конгрес боротися за підтримку України та не припиняти фінансування, незважаючи на можливі наміри Трампа.
  • Байден відзначив погіршення становища Путіна через війну з Україною та економічний тиск союзників, і закликав не допускати йому відновлення.
  • Чинний президент США заявив, що докладає усіх зусиль для забезпечення України ресурсами для перемоги над ворогом.
  • Байден висловив впевненість, що політичні сили в Конгресі не дозволять Трампу обмежувати підтримку України та підкріпили його заклик до боротьби.

Що готує адміністрація Байдена для Трампа

Як зазначається, під час інтерв’ю ведуча висловила занепокоєння критиків щодо можливості завершення війни в Україні на умовах, не вигідних Києву, під час президентства Трампа.

У відповідь держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що обговорення таких сценаріїв є недоцільним.

Що має сенс — це переконатися, що ми дамо наступній адміністрації, майбутній адміністрації Трампа, якомога сильніші позиції для того, щоб вона могла реалізовувати політику по всьому світу незалежно від того, чи це Україна, чи щось інше.

Ентоні Блінкен

Ентоні Блінкен

Держсекретар США

Байден закликав Конгрес боротися за перемогу України

Очільник Білого дому звернув увагу на те, що в Конгресі є значна кількість демократів і республіканців”, які не дозволять Трампу зупинити допомогу Україні.

Я знаю, на (Капітолійському — ред.) пагорбі є значна кількість демократів і республіканців, які вважають, що ми повинні продовжувати підтримувати Україну. Я сподіваюсь і очікую, що вони висловляться та не погодяться з президентом (Дональдом Трампом — ред.), якщо той вирішить припинити фінансування України, — заявив Джо Байден.

За словами американського лідера, наразі російський диктатор перебуває "у поганій формі", оскільки загарбницька війна проти України стала для нього вкрай виснажливою.

Окрім того, потужний економічний тиск союзників Києва на РФ також відіграв важливу роль.

На цьому тлі Байден закликав Україну, США та всіх партнерів не дати Володимиру Путіну шансу на перепочинок та відновлення.

У Путіна зараз економічні проблеми, серйозні економічні проблеми, а також політичні проблеми всередині країни, — заявив чинний президент США.

Окрім того, Джо Байден додав, що робить усе можливе в рамках своїх сил та повноважень, щоб забезпечити Україну ресурсами для перемоги над ворогом.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін хоче зустрітися з Трампом, але є нюанс
Путін
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Великий крок вперед. Про що домовилися команди Трампа та Путіна
Путін і Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зустріч Трампа і Путіна. Що пропонує президент Сербії
Вучич

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?