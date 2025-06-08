Батько Ілона Маска прилетів до Росії — відома мета

Батько американського мільярдера Ілона Маска — Еррол Маск — продовжує публічно ганьбитися. Цього разу скандальний фанат диктатора Володимира Путіна прилетів до Москви на пропагандистськbq “Форум будущего 2050”.
Головні тези:
- Еррол Маск ніколи не приховував, що обожнює диктатора Путіна.
- Він також прокоментував публічний конфлікт свого сина та Дональда Трампа.
Еррол Маск публічно підтримує Росію та Путіна
Останній уже встиг поспілкуватися з пропагандистами російського телеканалу РЕН ТВ.
Еррол поскаржився на свого ж сина Ілона та додав, що той зробив помилку, коли влаштував публічну сварку із президентом США Дональдом Трампом.
Окрім того, він припустив, що його син і Трамп дуже втомилися від напруженої роботи, яку їм довелося виконати за останні п’ять місяців, тому немає нічого незвичайного в тому, що між ними виник конфлікт.
На переконання Еррола Маска, в конфлікті між його сином і президентом США переможе останній:
На тлі цих дивних заяв варто нагадати нещодавні зізнання Еррола Маска.
До прикладу, він стверджував, що “вся його родина без памʼяті страшенно любить Путіна”.
Що також цікаво, колись Ілон Маск називав свого батька “диявольський виплодок”.
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