Батько американського мільярдера Ілона Маска — Еррол Маск — продовжує публічно ганьбитися. Цього разу скандальний фанат диктатора Володимира Путіна прилетів до Москви на пропагандистськbq “Форум будущего 2050”.

Еррол Маск публічно підтримує Росію та Путіна

Останній уже встиг поспілкуватися з пропагандистами російського телеканалу РЕН ТВ.

Еррол поскаржився на свого ж сина Ілона та додав, що той зробив помилку, коли влаштував публічну сварку із президентом США Дональдом Трампом.

Окрім того, він припустив, що його син і Трамп дуже втомилися від напруженої роботи, яку їм довелося виконати за останні п’ять місяців, тому немає нічого незвичайного в тому, що між ними виник конфлікт.

На переконання Еррола Маска, в конфлікті між його сином і президентом США переможе останній:

Ілон зробив помилку. Я думаю, він втомився, у нього стрес, п’ять місяців безперервного стресу. І ось, зрештою, залишилися тільки він і Трамп. А потім, вони все ще не знають, що робити, і воюють один з одним, поки не зможуть прийти до нормальних умов, — заявив той. Поширити

На тлі цих дивних заяв варто нагадати нещодавні зізнання Еррола Маска.

До прикладу, він стверджував, що “вся його родина без памʼяті страшенно любить Путіна”.