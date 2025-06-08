Отец Илона Маска прилетел в Россию — известна причина

Отец американского миллиардера Илона Маска – Эррол Маск – продолжает публично позориться. На этот раз скандальный фанат диктатора Владимира Путина прилетел в Москву на пропагандистский "Форум будущего 2050".

Эррол Маск публично поддерживает Россию и Путина

Последний уже успел пообщаться с пропагандистами российского телеканала РЕН-ТВ.

Эррол пожаловался на своего же сына Илона и добавил, что тот совершил ошибку, когда устроил публичную ссору с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, он предположил, что его сын и Трамп очень устали от напряженной работы, которую им пришлось проделать за последние пять месяцев, поэтому нет ничего необычного в том, что между ними возник конфликт.

По убеждению Эррола Маска, в конфликте между его сыном и президентом США победит последний:

Илон совершил ошибку. Я думаю, он устал, у него стресс, пять месяцев непрерывного стресса. И вот, наконец, остались только он и Трамп. А потом они все еще не знают, что делать, и воюют друг с другом, пока не смогут прийти к нормальным условиям, — заявил тот. Поделиться

На фоне этих странных заявлений следует напомнить недавние признания Эррола Маска.

К примеру, он утверждал, что "вся его семья без памяти ужасно любит Путина".