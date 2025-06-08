Отец Илона Маска прилетел в Россию — известна причина

Отец американского миллиардера Илона Маска – Эррол Маск – продолжает публично позориться. На этот раз скандальный фанат диктатора Владимира Путина прилетел в Москву на пропагандистский "Форум будущего 2050".
Главные тезисы
- Эррол Маск никогда не скрывал, что обожает диктатора Путина.
- Он также прокомментировал публичный конфликт своего сына и Дональда Трампа.
Эррол Маск публично поддерживает Россию и Путина
Последний уже успел пообщаться с пропагандистами российского телеканала РЕН-ТВ.
Эррол пожаловался на своего же сына Илона и добавил, что тот совершил ошибку, когда устроил публичную ссору с президентом США Дональдом Трампом.
Кроме того, он предположил, что его сын и Трамп очень устали от напряженной работы, которую им пришлось проделать за последние пять месяцев, поэтому нет ничего необычного в том, что между ними возник конфликт.
По убеждению Эррола Маска, в конфликте между его сыном и президентом США победит последний:
На фоне этих странных заявлений следует напомнить недавние признания Эррола Маска.
К примеру, он утверждал, что "вся его семья без памяти ужасно любит Путина".
Что также интересно, когда-то Илон Маск называл своего отца "дьявольским выплодом".
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