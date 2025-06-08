Трамп VS Маск. Стороны приступили к тайным переговорам

Согласно данным издания Politico, представители американского лидера Дональда Трампа и его экссоратника Илона Маска уже провели телефонный разговор. Благодаря этим непубличным переговорам обмен громкими претензиями в соцсетях пошел на убыль.
Главные тезисы
- Ссора началась 5 июня и стала неожиданностью для всего мира.
- Трамп скрывает свое реальное отношение к последним событиям.
Команды Маска и Трампа пытаются их помирить
По словам инсайдеров издания, "хрупкая разрядка" в споре между Трампом и Илоном Маском в соцсетях сохраняется после телефонного разговора представителей обеих сторон.
Еще один анонимный источник прокомментировал тот факт, что президент США перестал критиковать Маска в соцсетях.
Что важно понимать, будущее их отношений абсолютно непредсказуемо.
Более того, указано, что ни Трамп, ни Маск не хотели прекращать публичный спор.
Президента США также разозлило заявление Илона Маска о том, что он не смог бы победить без его поддержки.
Пентагона и NASA первыми попали под удар громкого конфликта.
Просто сейчас они очень активно ищут альтернативы компании SpaceX, принадлежащей Маску.
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