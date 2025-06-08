Трамп VS Маск. Стороны приступили к тайным переговорам

Согласно данным издания Politico, представители американского лидера Дональда Трампа и его экссоратника Илона Маска уже провели телефонный разговор. Благодаря этим непубличным переговорам обмен громкими претензиями в соцсетях пошел на убыль.

Команды Маска и Трампа пытаются их помирить

По словам инсайдеров издания, "хрупкая разрядка" в споре между Трампом и Илоном Маском в соцсетях сохраняется после телефонного разговора представителей обеих сторон.

Еще один анонимный источник прокомментировал тот факт, что президент США перестал критиковать Маска в соцсетях.

Он перестал публиковать посты, но это не значит, что он счастлив, — заявил инсайдер. Поделиться

Что важно понимать, будущее их отношений абсолютно непредсказуемо.

Более того, указано, что ни Трамп, ни Маск не хотели прекращать публичный спор.

Трамп был особенно раздражен тем, что Маск намекнул на связь президента с Джеффри Эпштейном, обвиняемым в торговле сексуальными услугами. Поделиться

Президента США также разозлило заявление Илона Маска о том, что он не смог бы победить без его поддержки.

Пентагона и NASA первыми попали под удар громкого конфликта.

Просто сейчас они очень активно ищут альтернативы компании SpaceX, принадлежащей Маску.