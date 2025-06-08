Трамп VS Маск. Сторони розпочали таємні перемовини
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп VS Маск. Сторони розпочали таємні перемовини

Команди Маска і Трампа намагаються їх помирити
Джерело:  Politico

Згідно з даними видання Politico, представники американського лідера Дональда Трампа та його екссоратника Ілона Маска уже провели телефонну розмову. Завдяки цим непублічним переговорам обмін гучними претензіями у соцмережах пішов на спад.

Головні тези:

  • Сварка почалася 5 червня та стала несподіванкою для всього світу.
  • Трамп приховує своє реальне ставлення до останніх подій.

Команди Маска і Трампа намагаються їх помирити

За словами інсайдерів видання, "крихка розрядка" у суперечці між Трампом та Ілоном Маском у соцмережах зберігається після телефонної розмови представників обох сторін.

Ще одне анонімне джерело прокоментувало той факт, що президент США припинив критикувати Маска в соцмережах.

Він перестав публікувати пости, але це не означає, що він щасливий, — заявив інсайдер.

Що важливо розуміти, майбутнє їхніх відносин є абсолютно непередбачуваним.

Ба більше, вказано, що ні Трамп, ані Маск не хотіли припиняти публічну суперечку.

Трамп був особливо роздратований тим, що Маск натякнув на зв'язок президента з Джеффрі Епштейном, якого звинувачували у торгівлі сексуальними послугами.

Президента США також розлютила заява Ілона Маска про те, що він не зміг би перемогти без його підтримки.

До слова, Пентагона та NASA першими потрапили під удар гучного конфлікту.

Просто зараз вони вкрай активно шукають альтернативи компанії SpaceX, яка належить Маску.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ілон Маск дав задній хід у "війні" проти Трампа
Маск не довів справу до кінця
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Ілон Маск влаштував бійку в Білому домі
Маск
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп VS Маск. Пентагон і NASA опинилися під ударом
У Пентагоні і NASA розпочався переполох

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?