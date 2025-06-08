Трамп VS Маск. Сторони розпочали таємні перемовини

Згідно з даними видання Politico, представники американського лідера Дональда Трампа та його екссоратника Ілона Маска уже провели телефонну розмову. Завдяки цим непублічним переговорам обмін гучними претензіями у соцмережах пішов на спад.

Команди Маска і Трампа намагаються їх помирити

За словами інсайдерів видання, "крихка розрядка" у суперечці між Трампом та Ілоном Маском у соцмережах зберігається після телефонної розмови представників обох сторін.

Ще одне анонімне джерело прокоментувало той факт, що президент США припинив критикувати Маска в соцмережах.

Він перестав публікувати пости, але це не означає, що він щасливий, — заявив інсайдер. Поширити

Що важливо розуміти, майбутнє їхніх відносин є абсолютно непередбачуваним.

Ба більше, вказано, що ні Трамп, ані Маск не хотіли припиняти публічну суперечку.

Трамп був особливо роздратований тим, що Маск натякнув на зв'язок президента з Джеффрі Епштейном, якого звинувачували у торгівлі сексуальними послугами. Поширити

Президента США також розлютила заява Ілона Маска про те, що він не зміг би перемогти без його підтримки.

До слова, Пентагона та NASA першими потрапили під удар гучного конфлікту.

Просто зараз вони вкрай активно шукають альтернативи компанії SpaceX, яка належить Маску.