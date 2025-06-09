Південноафриканський бізнесмен та батько американського мільярдера Ілона Маска — Еррол Маск — приїхав до Москви та почав вихваляти нелегітимного президента РФ Володимира Путіна.

Батько Маска захоплюється Путіним та Росією

Еррол Маск у Москві заявив, що його намагалися відмовити від поїздки.

Про це пишуть пропагандистські агентства «РИА Новости» і ТАСС.

Сприйняття росії пресою у США таке: це дуже погане місце, де моторошні люди, які тебе вб'ють, якщо ти приїдеш. Повна нісенітниця, — заявив Маск-старший. Поширити

На полях «Форуму майбутнього 2050», який організував один із головних пропагандистів та «філософів» Росії Олександр Дугін, батько мільярдера сказав, що хотів би повчитися навичок лідерства у глави рф володимира путіна.

Думаю, він (Путін — ред.) — дуже виняткова і стійка людина, він це довів.

За час свого візиту до Москви Еррол Маск встиг дати інтерв’ю пропагандистському медіа «Царьград». Там він назвав росіян «одними з найрозумніших людей у світі».