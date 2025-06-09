Південноафриканський бізнесмен та батько американського мільярдера Ілона Маска — Еррол Маск — приїхав до Москви та почав вихваляти нелегітимного президента РФ Володимира Путіна.
Головні тези:
- Батько Ілона Маска, Еррол Маск, заявив у Москві, що захоплюється нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним.
- Батько мільярдера висловив бажання навчитися у ликтатора Путіна навичкам лідерства.
Батько Маска захоплюється Путіним та Росією
Еррол Маск у Москві заявив, що його намагалися відмовити від поїздки.
Про це пишуть пропагандистські агентства «РИА Новости» і ТАСС.
На полях «Форуму майбутнього 2050», який організував один із головних пропагандистів та «філософів» Росії Олександр Дугін, батько мільярдера сказав, що хотів би повчитися навичок лідерства у глави рф володимира путіна.
Думаю, він (Путін — ред.) — дуже виняткова і стійка людина, він це довів.
За час свого візиту до Москви Еррол Маск встиг дати інтерв’ю пропагандистському медіа «Царьград». Там він назвав росіян «одними з найрозумніших людей у світі».
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