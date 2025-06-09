Отец Маска в Москве позорно назвал Путина необыкновенным человеком
Категория
Мир
Дата публикации

Отец Маска в Москве позорно назвал Путина необыкновенным человеком

Маск
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Источник:  online.ua

Южноафриканский бизнесмен и отец американского миллиардера Илона Маска – Эррол Маск – приехал в Москву и начал восхвалять нелегитимного президента РФ Владимира Путина.

Главные тезисы

  • Отцу Илона Маска нравится Россия и ее нелегитимный президент Владимир Путин.
  • Эррол Маск выразил желание научиться у лидера РФ навыкам лидерства.
  • Маск назвал россиян одними из самых умных людей в мире.

Отец Маска восхищается Путиным и Россией

Эррол Маск в Москве заявил, что его пытались отговорить от поездки.

Об этом пишут пропагандистские агентства РИА Новости и ТАСС.

Восприятие россии прессой в США таково: это очень плохое место, где жуткие люди, которые тебя убьют, если ты приедешь. Полная чушь, — заявил Маск-старший.

На полях «Форума будущего 2050», организованного одним из главных пропагандистов и «философов» России Александром Дугиным, отец миллиардера сказал, что хотел бы поучиться навыкам лидерства у главы РФ Владимира Путина.

Думаю, он (Путин — ред.) — очень исключительный и стойкий человек, он это доказал.

За время своего визита в Москву Эррол Маск успел дать интервью пропагандистскому медиа Царьград. Там он назвал россиян "одними из самых умных людей в мире".

Еще раньше он рассказывал, что в семье Маск испытывают определенный восторг Путиным.

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