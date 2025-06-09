Южноафриканский бизнесмен и отец американского миллиардера Илона Маска – Эррол Маск – приехал в Москву и начал восхвалять нелегитимного президента РФ Владимира Путина.
Главные тезисы
- Отцу Илона Маска нравится Россия и ее нелегитимный президент Владимир Путин.
- Эррол Маск выразил желание научиться у лидера РФ навыкам лидерства.
- Маск назвал россиян одними из самых умных людей в мире.
Отец Маска восхищается Путиным и Россией
Эррол Маск в Москве заявил, что его пытались отговорить от поездки.
Об этом пишут пропагандистские агентства РИА Новости и ТАСС.
На полях «Форума будущего 2050», организованного одним из главных пропагандистов и «философов» России Александром Дугиным, отец миллиардера сказал, что хотел бы поучиться навыкам лидерства у главы РФ Владимира Путина.
Думаю, он (Путин — ред.) — очень исключительный и стойкий человек, он это доказал.
За время своего визита в Москву Эррол Маск успел дать интервью пропагандистскому медиа Царьград. Там он назвал россиян "одними из самых умных людей в мире".
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