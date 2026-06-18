Бельгія обіцяє у 2026 році передати Україні 7 винищувачів F-16

Україна отримає від Бельгії додаткові F-16

Про це він заявив у спілкуванні з журналістами перед початком міністерської зустрічі НАТО у Брюсселі.

Франкен повідомив, що Бельгія вже ухвалила рішення передати до ЗСУ більше винищувачів, ніж обіцяла раніше.

Ми посилюємо допомогу Україні. Ми передамо сім F-16 цього року, чотири з них для запчастин, три — готові виконувати місії в небі України, захищати Україну від російської агресії.

Раніше Бельгія обіцяла передати в Україну лише чотири не боєготові винищувачі, для використання як донора запчастин для інших F-16.

Початково Брюссель планував передати ці F-16 у 2025-26 роках, але наразі про початок постачання не повідомлялося.

Міністр заявив, що вважає важливим передати також функціональні винищувачі, оскільки ті зарекомендували себе "доброю платформою проти "Шахедів" та крилатих ракет".

Міноборони планує суттєво збільшити обсяг постачань, але міністр уникнув конкретики.

Я запропоную уряду передати Україні всі F-16 у найближчі роки — і це залежатиме від отримання нами F-35. Ми маємо свою роль у захисті неба, у ядерній доктрині, і ми маємо цю роль виконувати. Поширити

Зараз у повітряних силах Бельгії перебуває на озброєнні, за різними даними, понад 40 літаків F-16.