Бельгия обещает в 2026 году передать Украине 7 истребителей F-16
Категория
Мир
Дата публикации

Бельгия обещает в 2026 году передать Украине 7 истребителей F-16

F-16
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Министр обороны Бельгии Тео Франкен обнародовал планы поставки истребителей F-16 в Вооруженные силы Украины.

Главные тезисы

  • Бельгия обещает увеличить поставки и передать Украине 7 истребителей F-16 в 2026 году, втрое больше, чем первоначально планировалось.
  • Истребители F-16 будут выполнять миссии в небе Украины и защищать страну от возможной российской агрессии.

Украина получит от Бельгии дополнительные F-16

Об этом он заявил в разговоре с журналистами перед началом министерской встречи НАТО в Брюсселе.

Франкен сообщил, что Бельгия уже приняла решение передать в ВСУ больше истребителей, чем обещала ранее.

Мы усиливаем помощь Украине. Мы передадим семь F-16 в этом году, четыре из них для запчастей, три готовы выполнять миссии в небе Украины, защищать Украину от российской агрессии.

Ранее Бельгия обещала передать в Украину только четыре не боеготовых истребителя, для использования в качестве донора запчастей для других F-16.

Первоначально Брюссель планировал передать эти F-16 в 2025-26 годах, но о начале поставки пока не сообщалось.

Министр заявил, что считает важным передать также функциональные истребители, поскольку те зарекомендовали себя "хорошей платформой против "Шахедов" и крылатых ракет".

Минобороны планирует существенно увеличить объем поставок, но министр избежал конкретики.

Я предложу правительству передать Украине все F-16 в ближайшие годы, и это будет зависеть от получения нами F-35. Мы играем свою роль в защите неба, в ядерной доктрине, и мы имеем эту роль выполнять.

В настоящее время в воздушных силах Бельгии находится на вооружении, по разным данным, более 40 самолетов F-16.

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