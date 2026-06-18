Бельгия обещает в 2026 году передать Украине 7 истребителей F-16

Министр обороны Бельгии Тео Франкен обнародовал планы поставки истребителей F-16 в Вооруженные силы Украины.
Главные тезисы
- Бельгия обещает увеличить поставки и передать Украине 7 истребителей F-16 в 2026 году, втрое больше, чем первоначально планировалось.
- Истребители F-16 будут выполнять миссии в небе Украины и защищать страну от возможной российской агрессии.
Украина получит от Бельгии дополнительные F-16
Об этом он заявил в разговоре с журналистами перед началом министерской встречи НАТО в Брюсселе.
Франкен сообщил, что Бельгия уже приняла решение передать в ВСУ больше истребителей, чем обещала ранее.
Мы усиливаем помощь Украине. Мы передадим семь F-16 в этом году, четыре из них для запчастей, три готовы выполнять миссии в небе Украины, защищать Украину от российской агрессии.
Ранее Бельгия обещала передать в Украину только четыре не боеготовых истребителя, для использования в качестве донора запчастей для других F-16.
Первоначально Брюссель планировал передать эти F-16 в 2025-26 годах, но о начале поставки пока не сообщалось.
Министр заявил, что считает важным передать также функциональные истребители, поскольку те зарекомендовали себя "хорошей платформой против "Шахедов" и крылатых ракет".
Минобороны планирует существенно увеличить объем поставок, но министр избежал конкретики.
В настоящее время в воздушных силах Бельгии находится на вооружении, по разным данным, более 40 самолетов F-16.
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