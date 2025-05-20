Бельгія оцінила ймовірність введення своїх військ в Україну

Влада Бельгії повністю готова направити свої війська в Україну одразу після досягнення перемир'я у межах миротворчої місії "Коаліції охочих".
Головні тези:
- Головною метою Бельгії буде стабілізація ситуації після припинення вогню між Україною та Росією.
- Питання про формат військової присутності в Україні залишається відкритим.
Бельгія готова відправити свої війська в Україну
Про рішення влади країни повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен під час спілкування з журналістами.
Тео Франкен дав зрозуміти, що у цьому випадку буде йтися про потенційне мирне розгортання.
Він також додав, що його головною метою буде стабілізація ситуації після активної фази бойових дій між Україною і Росією.
Поки глава Міноборони Бельгії не пояснив, про які саме формати військової присутності в Україні мовиться.
За словами німецького лідера Фрідріха Мерца, станом на сьогодні Європа далека від розмов про розміщення миротворчих військ в Україні, а зосереджена на проблемі припинення вогню.
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