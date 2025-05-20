Бельгія оцінила ймовірність введення своїх військ в Україну
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Політика
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Бельгія оцінила ймовірність введення своїх військ в Україну

Бельгія готова відправити свої війська в Україну
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Джерело:  УНІАН

Влада Бельгії повністю готова направити свої війська в Україну одразу після досягнення перемир'я у межах миротворчої місії "Коаліції охочих". 

Головні тези:

  • Головною метою Бельгії буде стабілізація ситуації після припинення вогню між Україною та Росією.
  • Питання про формат військової присутності в Україні залишається відкритим.

Бельгія готова відправити свої війська в Україну

Про рішення влади країни повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен під час спілкування з журналістами.

Ми готові у складі "Коаліції охочих" разом із Великою Британією та Францією почати діяти на українській території одразу після укладення перемир'я, — офіційно підтвердив він перед початком засідання міністрів закордонних справ і оборони ЄС у Брюсселі.

Тео Франкен дав зрозуміти, що у цьому випадку буде йтися про потенційне мирне розгортання.

Він також додав, що його головною метою буде стабілізація ситуації після активної фази бойових дій між Україною і Росією.

Поки глава Міноборони Бельгії не пояснив, про які саме формати військової присутності в Україні мовиться.

За словами німецького лідера Фрідріха Мерца, станом на сьогодні Європа далека від розмов про розміщення миротворчих військ в Україні, а зосереджена на проблемі припинення вогню.

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