Бельгія оцінила ймовірність введення своїх військ в Україну

Влада Бельгії повністю готова направити свої війська в Україну одразу після досягнення перемир'я у межах миротворчої місії "Коаліції охочих".

Бельгія готова відправити свої війська в Україну

Про рішення влади країни повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен під час спілкування з журналістами.

Ми готові у складі "Коаліції охочих" разом із Великою Британією та Францією почати діяти на українській території одразу після укладення перемир'я, — офіційно підтвердив він перед початком засідання міністрів закордонних справ і оборони ЄС у Брюсселі. Поширити

Тео Франкен дав зрозуміти, що у цьому випадку буде йтися про потенційне мирне розгортання.

Він також додав, що його головною метою буде стабілізація ситуації після активної фази бойових дій між Україною і Росією.

Поки глава Міноборони Бельгії не пояснив, про які саме формати військової присутності в Україні мовиться.