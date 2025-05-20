Бельгия оценила вероятность ввода своих войск в Украину

Власти Бельгии полностью готовы направить свои войска в Украину сразу после достижения перемирия в рамках миротворческой миссии "Коалиции желающих".
Главные тезисы
- Главной целью Бельгии является стабилизация ситуации после прекращения огня между Украиной и Россией.
- Вопрос о формате военного присутствия в Украине остается открытым.
Бельгия готова отправить свои войска в Украину
О решении властей страны сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен во время общения с журналистами.
Тео Франкен дал понять, что в этом случае речь будет идти о потенциальном мирном развертывании.
Он также добавил, что его главной целью станет стабилизация ситуации после активной фазы боевых действий между Украиной и Россией.
Пока глава Минобороны Бельгии не объяснил, о каких именно форматах военного присутствия в Украине идет речь.
По словам немецкого лидера Фридриха Мерца, пока Европа далека от разговоров о размещении миротворческих войск в Украине, а сосредоточена на проблеме прекращения огня.
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