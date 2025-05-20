Бельгия оценила вероятность ввода своих войск в Украину

Власти Бельгии полностью готовы направить свои войска в Украину сразу после достижения перемирия в рамках миротворческой миссии "Коалиции желающих".

Бельгия готова отправить свои войска в Украину

О решении властей страны сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен во время общения с журналистами.

Мы готовы в составе "Коалиции желающих" вместе с Великобританией и Францией начать действовать на украинской территории сразу после заключения перемирия, официально подтвердил он перед началом заседания министров иностранных дел и обороны ЕС в Брюсселе. Поделиться

Тео Франкен дал понять, что в этом случае речь будет идти о потенциальном мирном развертывании.

Он также добавил, что его главной целью станет стабилизация ситуации после активной фазы боевых действий между Украиной и Россией.

Пока глава Минобороны Бельгии не объяснил, о каких именно форматах военного присутствия в Украине идет речь.