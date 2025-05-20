По мнению американского лидера Дональда Трампа, именно новый Папа Римский Лев XIV может отлично справиться с ролью посредника в процессе завершения войны РФ против Украины вместо него.

Трамп делает ставку на Папу Римского

Журналисты обращают внимание на то, что предложение Льва XIV провести мирные переговоры между Украиной и Россией в Ватикане стало важным шагом для первого понтифика, родившегося в США.

Что важно понимать, это произошло на фоне медленного отхода американского лидера Дональда Трампа от роли посредника в переговорах.

Ни для кого не секрет, что Ватикан и ранее выступал посредником в сложных дипломатических вопросах.

Однако на этот раз существует высокая вероятность того, что Папа, находящийся в должности менее двух недель, окажется втянутым в затяжной конфликт, пока не имеющий ясного выхода, — пишет Bloomberg. Поделиться

После переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным Трамп дал понять, что Ватикан выразил большой интерес к проведению переговоров.

По словам лидера Италии Джорджи Мэлони, подготовительные работы уже стартовали.